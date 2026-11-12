CANLI Wembley’de dev randevu! Uluslar Ligi’nde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Ligi 3. Grup’ta İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Wembley Stadı’nda oynanan dev mücadelede İngiltere çeyrek final biletini, Hırvatistan ise kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Saat 22.45’te başlayan karşılaşma, A2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta gözler İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.
Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, gruptaki başarılı performansını sürdürerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Hırvatistan ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşma, iki takımın grup hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere-Hırvatistan karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği İngiltere-Hırvatistan mücadelesi, A2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.