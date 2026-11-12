CANLI Wembley’de dev randevu! Uluslar Ligi’nde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Ligi 3. Grup’ta İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Wembley Stadı’nda oynanan dev mücadelede İngiltere çeyrek final biletini, Hırvatistan ise kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Saat 22.45’te başlayan karşılaşma, A2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.