UEFA Uluslar Ligi'nde San Marino ile Beyaz Rusya karşı karşıya geliyor. San Marino Stadium'da oynanacak mücadele saat 22.45'te başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın canlı skorunu ve tüm gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi C1 Grubu'nda San Marino ile Beyaz Rusya karşı karşıya geliyor. Grupta 7 puanla ikinci sırada bulunan Beyaz Rusya, henüz puanı bulunmayan San Marino'ya konuk oluyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmanın tüm gelişmelerini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

SAN MARİNO'NUN KONUĞU BEYAZ RUSYA

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup mücadelesinde San Marino ile Beyaz Rusya karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, San Marino Stadium'da saat 22.45'te başladı.

Grupta 7 puanla ikinci sırada bulunan Beyaz Rusya, oynadığı 4 maçta henüz puan alamayan ve son sırada yer alan San Marino karşısında galibiyet arıyor.