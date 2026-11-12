Canlı anlatım: Karadağ-Letonya
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UEFA Uluslar Ligi’nde futbol heyecanı devam ediyor. C Grubu’nda Karadağ ile Letonya karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, kritik mücadelenin anlık skorunu, canlı gelişmelerini ve karşılaşmadaki önemli pozisyonları UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfası üzerinden takip edebiliyor.
UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Karadağ ile Letonya kozlarını paylaşıyor. Gruptaki sıralamayı ve puan durumunu etkileyen karşılaşmada iki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak için mücadele ediyor.