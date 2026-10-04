Portekiz-Norveç maçı A Haber’de! Ronaldo’suz Portekiz Haaland’ın Norveç’ini ağırlıyor

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Portekiz ve Norveç karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.