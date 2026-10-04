-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Portekiz-Norveç maçı A Haber’de! Ronaldo’suz Portekiz Haaland’ın Norveç’ini ağırlıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Portekiz-Norveç maçı A Haber’de! Ronaldo’suz Portekiz Haaland’ın Norveç’ini ağırlıyor

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Portekiz ve Norveç karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Portekiz, yeni sezonun dördüncü maçında Norveç'i Porto'daki Estádio Do Dragão'da konuk edecek.

A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

PORTEKİZ-NORVEÇ MAÇI A HABER'DE

Estádio Do Dragão'da oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer maçında Galler, evinde Danimarka'yı konuk edecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

PORTEKİZ: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Ramos

NORVEÇ: Nyland; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa

Portekiz-Norveç maçı A Haber’de! Ronaldo’suz Portekiz Haaland’ın Norveç’ini ağırlıyor - 1

PORTEKİZ KAYIPSIZ

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, 4 Ekim'de sahasında Norveç'i konuk edecek. Portekiz, ilk maçında Galler'i 1-0 mağlup ederken, ardından deplasmanda Norveç'i 2-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Son karşılaşmasında Danimarka deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Portekiz, oynadığı üç maçı da kazanmayı başardı. Portekiz, Norveç karşısında da galip gelerek başarılı serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Portekiz-Norveç maçı A Haber’de! Ronaldo’suz Portekiz Haaland’ın Norveç’ini ağırlıyor - 2

NORVEÇ'TE İŞLER YOLUNDA DEĞİL

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç, 4 Ekim'de deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Norveç, ilk maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ardından sahasında Portekiz'e 2-1 kaybeden Norveç, son karşılaşmasında ise Galler deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son iki maçını kaybeden Norveç, Portekiz karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Önceki Haber
Hollanda-Sırbistan mücadelesi: Uluslar Ligi heyecanı A Spor'da!
Hollanda-Sırbistan mücadelesi: Uluslar Ligi heyecanı A Spor'da!
Malta-Andorra maçı: Uluslar Ligi’nde liderlik mücadelesi
Sonraki Haber
Malta-Andorra maçı: Uluslar Ligi’nde liderlik mücadelesi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın