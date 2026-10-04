Hollanda-Sırbistan mücadelesi: Uluslar Ligi heyecanı A Spor'da!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Hollanda ve Sırbistan karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Hollanda, yeni sezonun dördüncü maçında Sırbistan'ı Eindhoven'daki Philips Stadion'da konuk edecek.
A Ligi'nde 2. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Litvanyalı hakem Donatas Rumšas düdük çalacak.
HOLLANDA-SIRBİSTAN MAÇI A SPOR'DA
Philips Stadion'da oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Grubun diğer maçında Yunanistan, evinde Almanya'yı konuk edecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, J Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Lang; Meerdink
SIRBİSTAN: Petkovic; Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic, Kostic; Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Tadic; Jovic
HOLLANDA 3 PUANI İSTİYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, 4 Ekim'de sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Hollanda, ilk maçında Almanya ile 1-1 berabere kalırken, ardından Sırbistan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Son karşılaşmasında Yunanistan ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Hollanda, oynadığı üç maçta da mağlubiyet yaşamadı. Hollanda, Sırbistan karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
SIRBİSTAN İLK PUANLARINI ARIYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, 4 Ekim'de deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan, ilk maçında Yunanistan'a 2-1 mağlup olurken, ardından Hollanda karşısında da aynı skorla sahadan yenik ayrıldı. Son karşılaşmasında Almanya deplasmanında 2-0 kaybeden Sırbistan, oynadığı üç maçtan da puan çıkaramadı. Sırbistan, Hollanda karşısında kötü gidişata son vererek gruptaki ilk puan veya puanlarını almayı hedefliyor.