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Galler ile Danimarka Uluslar Ligi’nde karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galler ile Danimarka Uluslar Ligi’nde karşı karşıya

Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta Galler, seyircisi önünde Danimarka'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

Galler, son olarak Norveç'i 2-1 yendi ve gruptaki ilk puanlarını aldı.

Konuk ekip Danimarka ise Portekiz karşısında mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.

Futbolseverlerin takip edeceği Galler - Danimarka maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Galler ile Danimarka Uluslar Ligi’nde karşı karşıya - 1

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