Selanik'te kritik sınav: Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçı A2'de!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Yunanistan ve Almanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A2'den canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin sürpriz ekiplerinden Yunanistan, yeni sezonun dördüncü maçında Almanya'yı Selanik'teki Stadio Toumbas'ta konuk edecek.
A Ligi'nde 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Fransız hakem Clément Turpin düdük çalacak.
YUNANİSTAN-ALMANYA MAÇI A2'DE
Stadio Toumbas'ta oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
YUNANİSTAN: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Masouras; Pavlidis, Ioannidis
ALMANYA: Urbig; Treu, Thiaw, Anton, Raum; Gnabry, Pavlovic, Bischof, El Mala; Woltemade, Wirtz
YUNANLILAR YENİLGİSİZ
UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, 4 Ekim'de sahasında Almanya'yı konuk edecek. Yunanistan, ilk maçında Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederken, ardından Almanya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Son karşılaşmasında Hollanda ile 2-2 berabere kalan Yunanistan, oynadığı üç maçta yenilgi yaşamadı. İlk üç karşılaşmada 7 puan toplayan Yunanistan, Almanya karşısında da kazanarak başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.
ALMANYA ÇIKIŞI DEVAM ETTİRMENİN PEŞİNDE
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, 4 Ekim'de deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Almanya, ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, ikinci karşılaşmasında Yunanistan'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Son maçında Sırbistan'ı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alan Almanya, üç karşılaşmada 4 puan topladı. Almanya, Yunanistan deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı ve gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.