Selanik'te kritik sınav: Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçı A2'de!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Yunanistan ve Almanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A2'den canlı yayınlanacak.