Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 3. Grup'ta İrlanda, tarafsız sahada Belgrad'da İsrail'i ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İrlanda ile İsrail karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi İrlanda, son maçında Avusturya ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 4 yaptı.

Konuk ekip İsrail'in ise grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

Futbolseverlerin takip edeceği İrlanda - İsrail maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.