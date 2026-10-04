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Portekiz sahasında geriden gelerek kazandı! Gruplarda 4’te 4!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Portekiz sahasında geriden gelerek kazandı! Gruplarda 4’te 4!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Portekiz ile Norveç karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı. Ev sahibi Portekiz, konuk ettiği Norveç’i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, sezonun dördüncü maçında Norveç'i Porto'daki Estádio do Dragão'da konuk etti.

A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı.

Portekiz, sahasında ağırladığı Norveç'i geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti.

PORTEKİZ-NORVEÇ MAÇI A HABER'DE

Estádio do Dragão'da oynanan mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı. Grubun diğer maçında ise Galler, sahasında Danimarka'yı konuk etti.

Portekiz sahasında geriden gelerek kazandı! Gruplarda 4’te 4! - 1

KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR

AÇILIŞI NORVEÇ YAPTI!

Norveç, 35. dakikada Ajer'in golüyle Portekiz karşısında 1-0 öne geçti.

AJER'DEN NORVEÇ'İ ÖNE GEÇİREN GOL!

CANCELO'DAN HEMEN YANIT!

Portekiz, 37. dakikada Cancelo'nun golüyle Norveç karşısında eşitliği sağladı!

PORTEKİZ, CANCELO İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI!

RAMOS YİNE ATTI GOLÜNÜ!

Portekiz, 79. dakikada Ramos'un golüyle Norveç karşısında 2-1 öne geçti.

RAMOS PORTEKİZ'İ MAÇTA ÖNE TAŞIDI!

Portekiz sahasında geriden gelerek kazandı! Gruplarda 4’te 4! - 2

MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı)

7. dakika: Portekiz etkili geldi. Gonçalo Ramos'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Francisco Conceição'nun sol ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan döndü.

10. dakika: Vitinha, ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleyi yokladı. Norveç kalecisi Egil Selvik, üzerine gelen topu kontrol etti.

22. dakika: Portekiz gole yaklaştı. João Cancelo'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Egil Selvik topu kurtardı.

36. dakika | GOL: Portekiz 0-1 Norveç
Norveç öne geçti. Duran top organizasyonunda Martin Ødegaard'ın pasıyla buluşan Kristoffer Ajer, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol üst köşeden ağlara gönderdi.

38. dakika | GOL: Portekiz 1-1 Norveç
Portekiz, Norveç'in golüne kısa sürede yanıt verdi. Nuno Mendes'in pasında João Cancelo, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak skora denge getirdi.

İlk yarı sonucu: Portekiz 1-1 Norveç.

Portekiz sahasında geriden gelerek kazandı! Gruplarda 4’te 4! - 3

MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)

63. dakika: Portekiz'de oyuncu değişikliği yapıldı. João Palhinha kenara gelirken yerine Rúben Neves oyuna dahil oldu.

67. dakika: Norveç'te sakatlanan Erling Haaland oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Jørgen Strand Larsen sahaya girdi.

Dakika belirtilmemiş: Portekiz gole yaklaştı. Bruno Fernandes'in korner sonrası pasında Nuno Mendes'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

79. dakika | GOL: Portekiz 2-1 Norveç
Portekiz öne geçti. João Félix'in pasında Gonçalo Ramos, yakın mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yapılan VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı.

86. dakika | KIRMIZI KART: Portekiz'de Francisco Conceição ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maç sonucu: Portekiz 2-1 Norveç.

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