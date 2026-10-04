Portekiz sahasında geriden gelerek kazandı! Gruplarda 4’te 4!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Portekiz ile Norveç karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı. Ev sahibi Portekiz, konuk ettiği Norveç’i 2-1 mağlup etmeyi başardı.