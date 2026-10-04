Portekiz sahasında geriden gelerek kazandı! Gruplarda 4’te 4!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Portekiz ile Norveç karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı. Ev sahibi Portekiz, konuk ettiği Norveç’i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, sezonun dördüncü maçında Norveç'i Porto'daki Estádio do Dragão'da konuk etti.
A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı.
Portekiz, sahasında ağırladığı Norveç'i geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti.
PORTEKİZ-NORVEÇ MAÇI A HABER'DE
Estádio do Dragão'da oynanan mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı. Grubun diğer maçında ise Galler, sahasında Danimarka'yı konuk etti.
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
AÇILIŞI NORVEÇ YAPTI!
Norveç, 35. dakikada Ajer'in golüyle Portekiz karşısında 1-0 öne geçti.
CANCELO'DAN HEMEN YANIT!
Portekiz, 37. dakikada Cancelo'nun golüyle Norveç karşısında eşitliği sağladı!
RAMOS YİNE ATTI GOLÜNÜ!
Portekiz, 79. dakikada Ramos'un golüyle Norveç karşısında 2-1 öne geçti.
MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı)
7. dakika: Portekiz etkili geldi. Gonçalo Ramos'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Francisco Conceição'nun sol ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan döndü.
10. dakika: Vitinha, ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleyi yokladı. Norveç kalecisi Egil Selvik, üzerine gelen topu kontrol etti.
22. dakika: Portekiz gole yaklaştı. João Cancelo'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Egil Selvik topu kurtardı.
36. dakika | GOL: Portekiz 0-1 Norveç
Norveç öne geçti. Duran top organizasyonunda Martin Ødegaard'ın pasıyla buluşan Kristoffer Ajer, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol üst köşeden ağlara gönderdi.
38. dakika | GOL: Portekiz 1-1 Norveç
Portekiz, Norveç'in golüne kısa sürede yanıt verdi. Nuno Mendes'in pasında João Cancelo, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak skora denge getirdi.
İlk yarı sonucu: Portekiz 1-1 Norveç.
MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)
63. dakika: Portekiz'de oyuncu değişikliği yapıldı. João Palhinha kenara gelirken yerine Rúben Neves oyuna dahil oldu.
67. dakika: Norveç'te sakatlanan Erling Haaland oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Jørgen Strand Larsen sahaya girdi.
Dakika belirtilmemiş: Portekiz gole yaklaştı. Bruno Fernandes'in korner sonrası pasında Nuno Mendes'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
79. dakika | GOL: Portekiz 2-1 Norveç
Portekiz öne geçti. João Félix'in pasında Gonçalo Ramos, yakın mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yapılan VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı.
86. dakika | KIRMIZI KART: Portekiz'de Francisco Conceição ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maç sonucu: Portekiz 2-1 Norveç.