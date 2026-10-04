Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti

MAÇTAN NOTLAR (İlk yarı)

1. dakika: Hollanda gole yaklaştı. Micky van de Ven'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

3. dakika: Hollanda bir kez daha etkili geldi. Noa Lang'ın ceza sahası içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top sağdan dışarı gitti.

3. dakika: Mexx Meerdink'in ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

9. dakika: Hollanda köşe vuruşu kazandı.

10. dakika: Joey Veerman'ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruş soldan auta gitti.

23. dakika: Virgil van Dijk'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top soldan auta çıktı.

31. dakika | GOL: Hollanda 1-0 Sırbistan

Hollanda öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Teun Koopmeiners, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Pozisyon VAR incelemesinin ardından gol olarak geçerli sayıldı.

35. dakika | GOL: Hollanda 1-1 Sırbistan

Sırbistan beraberliği yakaladı. Aleksa Terzic'in ortasında Mihajlo Cvetkovic, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

İlk yarı sonucu: Hollanda 1-1 Sırbistan.