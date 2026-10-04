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Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan nefes kesen mücadelede Hollanda, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Hollanda, yeni sezonun dördüncü maçında Sırbistan'ı Eindhoven'daki Philips Stadion'da konuk etti.

Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti - 1

A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Litvanyalı hakem Donatas Rumšas düdük çaldı.

Philips Stadion'da oynanan mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.

Sahasında hata yapmayan Hollanda, Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve gruptaki iddiasını sürdürdü.

Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti - 2

KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR

HOLLANDA FRİKİK İLE GÜLDÜ!

Teun Koopmeiners'in frikikten bulduğu harika golle Hollanda, Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti!

KOOPMEİNERS'TEN HARİKA FRİKİK: HOLLANDA ÖNE GEÇTİ!

MAÇA EŞİTLİK GELDİ!

Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürdü. Sırbistan, Cvetković'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

SIRBİSTAN'DAN HEMEN YANIT GELDİ: MAÇTA BERABERLİK VAR!

HOLLANDA ŞİİR GİBİ!

Hollanda'nın müthiş paslaşmaları, şık bir golle sonuçlandı! Joshua Zirkzee'nin golüyle Sırbistan karşısında 2-1 öne geçtiler.

HOLLANDA ŞİİR GİBİ GELDİ! ZİRKZEE'DEN KLAS SON VURUŞ

Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti - 3

MAÇTAN NOTLAR (İlk yarı)

1. dakika: Hollanda gole yaklaştı. Micky van de Ven'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

3. dakika: Hollanda bir kez daha etkili geldi. Noa Lang'ın ceza sahası içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top sağdan dışarı gitti.

3. dakika: Mexx Meerdink'in ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

9. dakika: Hollanda köşe vuruşu kazandı.

10. dakika: Joey Veerman'ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruş soldan auta gitti.

23. dakika: Virgil van Dijk'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top soldan auta çıktı.

31. dakika | GOL: Hollanda 1-0 Sırbistan
Hollanda öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Teun Koopmeiners, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Pozisyon VAR incelemesinin ardından gol olarak geçerli sayıldı.

35. dakika | GOL: Hollanda 1-1 Sırbistan
Sırbistan beraberliği yakaladı. Aleksa Terzic'in ortasında Mihajlo Cvetkovic, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

İlk yarı sonucu: Hollanda 1-1 Sırbistan.

Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti - 4

MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)

61. dakika: Sırbistan gole yaklaştı. Mihajlo Cvetkovic'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Hollanda kalecisi Bart Verbruggen sağ alt köşede kurtardı.

67. dakika: Hollanda atağında Joshua Zirkzee ofsayta yakalandı.

72. dakika: Hollanda gole çok yaklaştı. Tijjani Reijnders'in altıpasın solundan yaptığı vuruş Sırbistan savunmasında Strahinja Pavlovic tarafından engellendi.

72. dakika | GOL: Hollanda 2-1 Sırbistan
Hollanda yeniden öne geçti. Tijjani Reijnders'in asistinde Joshua Zirkzee, yakın mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

90+6. dakika | MAÇ SONU: Hollanda, Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

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