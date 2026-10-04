Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan nefes kesen mücadelede Hollanda, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Hollanda, yeni sezonun dördüncü maçında Sırbistan'ı Eindhoven'daki Philips Stadion'da konuk etti.
A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Litvanyalı hakem Donatas Rumšas düdük çaldı.
Philips Stadion'da oynanan mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
Sahasında hata yapmayan Hollanda, Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve gruptaki iddiasını sürdürdü.
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
HOLLANDA FRİKİK İLE GÜLDÜ!
Teun Koopmeiners'in frikikten bulduğu harika golle Hollanda, Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti!
MAÇA EŞİTLİK GELDİ!
Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürdü. Sırbistan, Cvetković'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
HOLLANDA ŞİİR GİBİ!
Hollanda'nın müthiş paslaşmaları, şık bir golle sonuçlandı! Joshua Zirkzee'nin golüyle Sırbistan karşısında 2-1 öne geçtiler.