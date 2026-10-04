-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçında gol sesi çıkmadı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçında gol sesi çıkmadı!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Yunanistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki ekip de gruptaki iddiasını sürdürmek ve sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele etti. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A2 ekranlarından canlı yayınlandı. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin sürpriz ekiplerinden Yunanistan, yeni sezonun dördüncü maçında Almanya'yı Selanik'teki Stadio Toumbas'ta konuk etti.

Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçında gol sesi çıkmadı! - 1

A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Fransız hakem Clément Turpin düdük çaldı. Bu zorlu mücadele A2 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Yunanistan ve Almanya, 0-0 berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı.

Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçında gol sesi çıkmadı! - 2

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İlk yarı)

4. dakika: Almanya'dan Derry Scherhant'ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şut, Yunanistan kalecisi Konstantinos Tzolakis tarafından sağ alt köşede kurtarıldı.

20. dakika: Florian Wirtz'in ceza sahasının ortasından yaptığı kafa vuruşu, kalenin sol tarafından auta çıktı.

25. dakika: David Raum'un ceza sahasının sağından sol ayağıyla çektiği şut, Yunanistan kalecisi Konstantinos Tzolakis tarafından sağ alt köşede kurtarıldı.

32. dakika: Jonathan Burkardt'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

42. dakika: David Raum'un ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut, kalenin sol üst köşesinden auta çıktı.

45+2. dakika: Lennart Karl'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut, üstten auta çıktı.

64. dakika: Derry Scherhant'ın ceza sahasının solundan sol ayağıyla çektiği şut, sağdan auta çıktı.

Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçında gol sesi çıkmadı! - 3

MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)

67. dakika: Yunanistan gole yaklaştı. Kostas Tsimikas'ın duran top sonrası yaptığı ortada Konstantinos Mavropanos'un ceza sahası içinden kafa vuruşu sağdan auta çıktı.

76. dakika: Yunanistan bir kez daha etkili geldi. Manolis Saliakas'ın duran top sonrası yaptığı ortada Giorgos Masouras'ın altıpasın solundan yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

90+4. dakika | MAÇ SONU: Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele Yunanistan 0-0 Almanya eşitliğiyle sona erdi.

Önceki Haber
Galler ile Danimarka Uluslar Ligi’nde karşı karşıya
Galler ile Danimarka Uluslar Ligi’nde karşı karşıya
Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti
Sonraki Haber
Portakallar evinde hata yapmadı! Hollanda, Sırbistan'ı mağlup etti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın