Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçında gol sesi çıkmadı!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Yunanistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki ekip de gruptaki iddiasını sürdürmek ve sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele etti. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A2 ekranlarından canlı yayınlandı. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı.