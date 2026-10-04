Yunanistan-Almanya Uluslar Ligi maçında gol sesi çıkmadı!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta mücadelesinde Yunanistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki ekip de gruptaki iddiasını sürdürmek ve sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele etti. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A2 ekranlarından canlı yayınlandı. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin sürpriz ekiplerinden Yunanistan, yeni sezonun dördüncü maçında Almanya'yı Selanik'teki Stadio Toumbas'ta konuk etti.
A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Fransız hakem Clément Turpin düdük çaldı. Bu zorlu mücadele A2 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
Yunanistan ve Almanya, 0-0 berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İlk yarı)
4. dakika: Almanya'dan Derry Scherhant'ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şut, Yunanistan kalecisi Konstantinos Tzolakis tarafından sağ alt köşede kurtarıldı.
20. dakika: Florian Wirtz'in ceza sahasının ortasından yaptığı kafa vuruşu, kalenin sol tarafından auta çıktı.
25. dakika: David Raum'un ceza sahasının sağından sol ayağıyla çektiği şut, Yunanistan kalecisi Konstantinos Tzolakis tarafından sağ alt köşede kurtarıldı.
32. dakika: Jonathan Burkardt'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
42. dakika: David Raum'un ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut, kalenin sol üst köşesinden auta çıktı.
45+2. dakika: Lennart Karl'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut, üstten auta çıktı.
64. dakika: Derry Scherhant'ın ceza sahasının solundan sol ayağıyla çektiği şut, sağdan auta çıktı.
MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)
67. dakika: Yunanistan gole yaklaştı. Kostas Tsimikas'ın duran top sonrası yaptığı ortada Konstantinos Mavropanos'un ceza sahası içinden kafa vuruşu sağdan auta çıktı.
76. dakika: Yunanistan bir kez daha etkili geldi. Manolis Saliakas'ın duran top sonrası yaptığı ortada Giorgos Masouras'ın altıpasın solundan yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
90+4. dakika | MAÇ SONU: Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele Yunanistan 0-0 Almanya eşitliğiyle sona erdi.