Türkiye'nin İtalya maçı öncesi Mancini'den sözler: "Bu bir hata olur!"

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 5 Ekim Salı günü deplasmanda İtalya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ay-yıldızlıların zorlu randevusu öncesinde gözler iki takımın hazırlıklarına çevrilirken, İtalya cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORLAR"

Roberto Mancini: "Türkiye'nin çok iyi oyunculardan oluşan bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Vincenzo Montella'nın özellikle takımı Dünya Kupası'na götürerek çok önemli adımlar attığını düşünüyorum fakat şu an zor bir dönemden geçmekteler. Önemli oyunculardan yoksun olarak çıkacaklar ama yine de zor bir maç olacak."

"Yapılmaması gereken hata, Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmektir. Türkiye'nin Belçika mağlubiyetinden geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Onları hafife almak hata olur."