İsviçre-Slovenya maçı A Spor'da! Liderlik yarışında kritik randevu
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede İsviçre ve Slovenya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsviçre, yeni sezonun üçüncü maçında Slovenya'yı Luzern şehrindeki Thermoplan Arena'da konuk edecek.
B Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Slovak hakem Ivan Kružliak düdük çalacak.
İSVİÇRE-SLOVENYA MAÇI A SPOR'DA
Thermoplan Arena'da oynanacak maç saat 21.45'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İSVİÇRE: Kobel; Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Sow; Ndoye, Manzambi, Monteiro; Amdouni
SLOVENYA: Oblak; Karnicnik, Bijol, Brekalo, Janza; Cerin, Elsnik; Begic, Lovric, Sturm; Vipotnik
İSVİÇRE KAYIPSIZ
UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, 3 Ekim'de Slovenya'yı konuk edecek. İsviçre gruptaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0, ikinci karşılaşmada ise İskoçya'yı yine 3-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. İlk iki maçında kalesini gole kapatan İsviçre, Slovenya karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İsviçre bu mücadelenin ardından 6 Ekim'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.
NAMAĞLUP SLOVENYA
UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya, 3 Ekim'de İsviçre'ye konuk olacak. Slovenya gruptaki ilk maçında İskoçya ile 0-0 berabere kalırken, ikinci karşılaşmada Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek 4 puana ulaştı. İlk iki maçında kalesini gole kapatan Slovenya, güçlü İsviçre karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Slovenya bu mücadelenin ardından 6 Ekim'de İskoçya deplasmanına çıkacak.