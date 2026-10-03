İsviçre-Slovenya maçı A Spor'da! Liderlik yarışında kritik randevu

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede İsviçre ve Slovenya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.