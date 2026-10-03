İsviçre, Slovenya karşısında geri dönerek galibiyete uzandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonu üçüncü hafta mücadelesinde İsviçre ile Slovenya karşı karşıya geldi. B Ligi 1. Grup'ta oynanan mücadelede İsviçre, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı ve bulduğu gollerle Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.