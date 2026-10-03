İsviçre, Slovenya karşısında geri dönerek galibiyete uzandı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonu üçüncü hafta mücadelesinde İsviçre ile Slovenya karşı karşıya geldi. B Ligi 1. Grup'ta oynanan mücadelede İsviçre, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı ve bulduğu gollerle Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsviçre, yeni sezonun üçüncü maçında Slovenya'yı Luzern kentindeki Thermoplan Arena'da konuk etti.
B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Slovak hakem Ivan Kružliak düdük çaldı.
Thermoplan Arena'da oynanan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
İsviçre, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada attığı iki golle mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
SLOVENYA'DAN İSVİÇRE KARŞISINDA ERKEN GOL
Slovenya, 31. dakikada Zan Vipotnik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Vipotnik'in golünde asisti Aljosa Matko yaptı.
OBLAK'IN HATASI PAHALIYA MAL OLDU
İsviçre, Slovenya kalecisi Oblak'ın yaptığı hatayı değerlendirerek skoru 1-1'e getirdi.
İSVİÇRE GERİ DÖNDÜ
İsviçre, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Dan Ndoye'un attığı golle 2-1 öne geçti.