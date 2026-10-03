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İsviçre, Slovenya karşısında geri dönerek galibiyete uzandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsviçre, Slovenya karşısında geri dönerek galibiyete uzandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonu üçüncü hafta mücadelesinde İsviçre ile Slovenya karşı karşıya geldi. B Ligi 1. Grup'ta oynanan mücadelede İsviçre, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı ve bulduğu gollerle Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsviçre, yeni sezonun üçüncü maçında Slovenya'yı Luzern kentindeki Thermoplan Arena'da konuk etti.

İsviçre, Slovenya karşısında geri dönerek galibiyete uzandı - 1

B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Slovak hakem Ivan Kružliak düdük çaldı.

Thermoplan Arena'da oynanan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

İsviçre, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada attığı iki golle mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İSVİÇRE KARŞISINDA SLOVENYA'YI ÖNE GEÇİREN GOL

SLOVENYA'DAN İSVİÇRE KARŞISINDA ERKEN GOL

Slovenya, 31. dakikada Zan Vipotnik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Vipotnik'in golünde asisti Aljosa Matko yaptı.

İSVİÇRE BERABERLİĞİ YAKALADI

OBLAK'IN HATASI PAHALIYA MAL OLDU

İsviçre, Slovenya kalecisi Oblak'ın yaptığı hatayı değerlendirerek skoru 1-1'e getirdi.

NDOYE'DAN KRİTİK GOL

İSVİÇRE GERİ DÖNDÜ

İsviçre, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Dan Ndoye'un attığı golle 2-1 öne geçti.

#İsviçre #Slovenya
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