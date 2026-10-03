İspanya evinde Çekya’ya karşı galip: Uluslar Ligi’nde kayıpsız
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede İspanya ve Çekya karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlandı. İspanya, evinde ağırladığı Çekya’yı 3-1 mağlup etti.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İspanya, yeni sezonun üçüncü maçında Çekya'yı Oviedo şehrindeki Estadio Municipal Carlos Tartiere'de konuk etti.
A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta Yunan hakem Vasilis Fotias düdük çaldı.
İspanya, seyircisi önünde Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti.
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
AÇILIŞ YAMAL'DAN
İspanya henüz maçın başında Lamine Yamal'ın golü ile Çekya karşısında 1-0 öne geçti.
RODRİ EKTİĞİNİ BİÇTİ!
İspanya, 35. dakşkada Çekya karşısında Rodri ile skoru 2-0'a getirdi.
ÇEKYA ARADIĞINI BULDU!
Slama'nın attığı golle Çekya, 68. dakikada İspanya karşısında farkı 1'e indirdi!
MERİNO'DAN SKORU BELİRLEYEN GOL!
İspanya, son dakikalarda Merino'nun attığı golle Çekya karşısında farkı 2'ye çıkardı.
MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı)
1. DAKİKA: İspanya'da Lamine Yamal, ceza sahası dışından sol ayağıyla şansını denedi. Dani Olmo'nun pasında yaptığı vuruş az farkla sağdan auta gitti.
6. DAKİKA | GOL! İSPANYA 1-0 ÇEKYA: İspanya öne geçti. Dani Olmo'nun pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Lamine Yamal, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşla topu uzak üst köşeden ağlara gönderdi.
14. DAKİKA: İspanya ikinci gole yaklaştı. Rodri'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Álex Baena'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Çekya kalecisi Antonín Kinský kurtardı.
16. DAKİKA: Çekya'da Ondřej Lingr, Adam Hložek'in pasının ardından ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.
28. DAKİKA: İspanya'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından Álex Baena topu ceza sahasına ortaladı. Aymeric Laporte'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
35. DAKİKA | GOL! İSPANYA 2-0 ÇEKYA: İspanya farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının merkezinde topla buluşan Rodri, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.
37. DAKİKA: İspanya üçüncü gole yaklaştı. Lamine Yamal'ın ara pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Álex Baena'nın dar açıdan yaptığı vuruşu Çekya kalecisi Antonín Kinský üst köşede kurtardı.
45+2. DAKİKA | İLK YARI SONA ERDİ: Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. İspanya, Lamine Yamal ve Rodri'nin golleriyle soyunma odasına Çekya karşısında 2-0 üstün gitti.
MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)
58. DAKİKA: İspanya'da Víctor Muñoz, Dani Olmo'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluştu. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top sağdan auta çıktı.
68. DAKİKA: Çekya gole yaklaştı. Adam Hložek'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşu İspanya kalecisi David Raya sağ alt köşede kurtardı.
69. DAKİKA | GOL! İSPANYA 2-1 ÇEKYA: Çekya farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen hücumda Adam Hložek'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Jiří Sláma, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
87. DAKİKA: İspanya üçüncü gole çok yaklaştı. Yéremy Pino'nun pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Víctor Muñoz'un sağ ayağıyla yaptığı vuruş az farkla soldan auta gitti.
89. DAKİKA | GOL! İSPANYA 3-1 ÇEKYA: İspanya farkı yeniden 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasının merkezinde topla buluşan Mikel Merino, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.
90+5. DAKİKA | MAÇ SONA ERDİ: Karşılaşmanın son düdüğü geldi. İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.