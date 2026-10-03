İspanya evinde Çekya’ya karşı galip: Uluslar Ligi’nde kayıpsız

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede İspanya ve Çekya karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlandı. İspanya, evinde ağırladığı Çekya’yı 3-1 mağlup etti.