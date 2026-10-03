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İskoçya, Kuzey Makedonya engelini 2 golle aştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İskoçya, Kuzey Makedonya engelini 2 golle aştı

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. B Ligi'ndeki kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği mücadele, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. İskoçya, rakibi karşısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Turkuvaz Medya güvencesiyle ekranlara taşınan UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

İskoçya, Kuzey Makedonya engelini 2 golle aştı - 1

FUTBOL RESİTALİ A PARA EKRANLARINDA YAŞANDI

B Ligi'ndeki mücadelede Kuzey Makedonya, Tose Proeski National Arena'da İskoçya'yı konuk etti. Kritik mücadele, A Para ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlandı.

İskoçya, Kuzey Makedonya engelini 2 golle aştı - 2

İskoçya, Kieron Bowie ve John McGinn'in attığı gollerle Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

KİERON BOWİE'NİN GOLÜYLE İSKOÇYA ÖNDE!

SİFTAH BOWIE İLE İSKOÇYA'DAN

İskoçya, 6. dakikada Kuzey Makedonya karşısında Kieron Bowie'nin golüyle öne geçti.

İSKOÇYA PENALTI KAZANDI: VAR İPTAL ETTİ!

İSKOÇYA'YA VAR ENGELİ

İskoçya'nın Kuzey Makedonya karşısında kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

PENALTIDA KAPTAN MCGİNN HATA YAPMADI

İSKOÇYA FARKI 2'YE ÇIKARDI

69. dakikada İskoçya, John McGinn'in kullandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkardı.

#Kuzey Makedonya #İskoçya
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