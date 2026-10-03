İskoçya, Kuzey Makedonya engelini 2 golle aştı

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. B Ligi'ndeki kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği mücadele, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. İskoçya, rakibi karşısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.