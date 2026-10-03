İskoçya, Kuzey Makedonya engelini 2 golle aştı
UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. B Ligi'ndeki kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği mücadele, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. İskoçya, rakibi karşısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Turkuvaz Medya güvencesiyle ekranlara taşınan UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu.
FUTBOL RESİTALİ A PARA EKRANLARINDA YAŞANDI
B Ligi'ndeki mücadelede Kuzey Makedonya, Tose Proeski National Arena'da İskoçya'yı konuk etti. Kritik mücadele, A Para ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlandı.
İskoçya, Kieron Bowie ve John McGinn'in attığı gollerle Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
SİFTAH BOWIE İLE İSKOÇYA'DAN
İskoçya, 6. dakikada Kuzey Makedonya karşısında Kieron Bowie'nin golüyle öne geçti.
İSKOÇYA'YA VAR ENGELİ
İskoçya'nın Kuzey Makedonya karşısında kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
İSKOÇYA FARKI 2'YE ÇIKARDI
69. dakikada İskoçya, John McGinn'in kullandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkardı.