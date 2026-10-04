UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, Hırvatistan deplasmanında 7-0'lık farklı bir galibiyete imza atarken İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup etti. İskoçya, İsviçre, Finlandiya, Belarus ve İzlanda da gecenin kazananları arasında yer aldı.