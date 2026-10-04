UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, Hırvatistan deplasmanında 7-0'lık farklı bir galibiyete imza atarken İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup etti. İskoçya, İsviçre, Finlandiya, Belarus ve İzlanda da gecenin kazananları arasında yer aldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün oynanan 8 maçla tamamlandı.
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Uluslar Ligi 3. haftasında bugün 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.
TOPLU SONUÇLAR
Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup
Hırvatistan: 0 - İngiltere: 7
İspanya: 3 - Çekya: 1
B Ligi
1. Grup
Kuzey Makedonya: 0 - İskoçya: 2
İsviçre: 2 - Slovenya: 1
C Ligi
1. Grup
Finlandiya: 2 - Arnavutluk: 1
Belarus: 4 - San Marino: 0
4. Grup
İzlanda: 3 - Bulgaristan: 0
Estonya: 1 - Lüksemburg: 0