Hırvatistan-İngiltere maçı A Spor'da! Dev mücadele saat 19.00'da

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Hırvatistan ve İngiltere karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.