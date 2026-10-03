Hırvatistan-İngiltere maçı A Spor'da! Dev mücadele saat 19.00'da
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Hırvatistan ve İngiltere karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Hırvatistan, yeni sezonun üçüncü maçında İngiltere'yi Rijeka'daki Stadion HNK Rijeka'da konuk edecek.
A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçta Alman hakem Jesús Gil Manzano düdük çalacak.
HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI A SPOR'DA
Stadion HNK Rijeka'da oynanancak maç saat 19.00'da start alacak. Grubun diğer maçında Çekya, evinde İspanya'yı 21.45'te konuk edecek.
MAÇTA İLK 11'LER
HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Ivanovic, Sucic, Baturina, Musa.
İNGİLTERE: Pickford, Hall, Guehi, Konsa, Quansah, Scott, Bellingham, Anderson, Gordon, Kane, Saka.
HIRVATLARDA HEDEF 3 PUAN
UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, 3 Ekim'de İngiltere'yi konuk edecek. Hırvatlar gruptaki ilk maçında Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İspanya'ya 4-1 yenildi. İlk iki maç sonunda 3 puanda kalan Hırvatistan, İngiltere karşısında yeniden çıkış arayacak. Bu mücadelenin ardından Hırvatistan, 6 Ekim'de İspanya'yı ağırlayacak.
İNGİLTERE KAZANARAK GELDİ
UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, 3 Ekim'de Hırvatistan'a konuk olacak. İngilizler gruptaki ilk maçında sahasında İspanya'ya 3-2 mağlup olurken, ikinci karşılaşmada Çekya'yı deplasmanda 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İlk iki maç sonunda 3 puana ulaşan İngiltere, Hırvatistan karşısında galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İngiltere bu mücadelenin ardından 6 Ekim'de Çekya'yı ağırlayacak.