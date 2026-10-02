SBilino Polje Stadyumu'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer mücadelesinde ise Polonya, sahasında Romanya'yı ağırlayacak.

Bosna Hersek, UEFA Uluslar Ligi'nde iki deplasman maçından dört puan çıkararak İsveç karşılaşması öncesinde moral buldu. 25 Eylül'de Polonya ile deplasmanda golsüz berabere kalan ekip, 28 Eylül'de Romanya'yı dış sahada 4-2 mağlup etti. Bu iki karşılaşmada yenilgi almayan Bosna Hersek, dört gol atarken kalesinde iki gol gördü.

İSVEÇ 3'TE 3 PEŞİNDE

İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk iki maçını kazanarak Bosna Hersek deplasmanı öncesinde altı puana ulaştı. 25 Eylül'de sahasında Romanya'yı 2-1 mağlup eden İsveç, 28 Eylül'de ağırladığı Polonya'yı da 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu iki karşılaşmada beş gol atan İsveç, kalesinde ise iki gol gördü.

Ekibin bir sonraki karşılaşması ise 5 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Romanya maçı olacak.