Uluslar Ligi'nde kritik sınav: Bosna-Hersek-İsveç mücadelesi A Para'da!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Bosna-Hersek ve İsveç karşı karşıya gelecek. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Para'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden Bosna-HERSEK, yeni sezonun üçüncü maçında İsveç'i Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda konuk edecek.
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi düdük çalacak.
BOSNA-HERSEK-İSVEÇ MAÇI A PARA'DA
SBilino Polje Stadyumu'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer mücadelesinde ise Polonya, sahasında Romanya'yı ağırlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Bosna-Hersek: Zlomislic; Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Basic, Gigovic; Bajraktarevic, Mahmic, Alajbegovic; Tabakovic
İsveç: Johansson; Svensson, Lindelof, Starfelt, Gudmundsson; Walemark, Bergvall, Ayari, Nanasi; Nygren, Gyokeres
BOSNA-HERSEK MORALLİ
Bosna Hersek, UEFA Uluslar Ligi'nde iki deplasman maçından dört puan çıkararak İsveç karşılaşması öncesinde moral buldu. 25 Eylül'de Polonya ile deplasmanda golsüz berabere kalan ekip, 28 Eylül'de Romanya'yı dış sahada 4-2 mağlup etti. Bu iki karşılaşmada yenilgi almayan Bosna Hersek, dört gol atarken kalesinde iki gol gördü.
Ekibin bir sonraki sınavı ise 5 Ekim'de evinde oynayacağı Polonya karşılaşması olacak.
EFSANENİN VEDASI
Bosna Hersek futbolunun "yaşayan efsanesi" Edin Dzeko, milli takım kariyerini sonlandıracak.
Dzeko, bu akşam Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda Uluslar Ligi kapsamında İsveç'e karşı oynanacak maçta milli formaya veda edecek.
İSVEÇ 3'TE 3 PEŞİNDE
İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk iki maçını kazanarak Bosna Hersek deplasmanı öncesinde altı puana ulaştı. 25 Eylül'de sahasında Romanya'yı 2-1 mağlup eden İsveç, 28 Eylül'de ağırladığı Polonya'yı da 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu iki karşılaşmada beş gol atan İsveç, kalesinde ise iki gol gördü.
Ekibin bir sonraki karşılaşması ise 5 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Romanya maçı olacak.