Uluslar Ligi'nde dev mücadele: Fransa-İtalya maçı saat 21.45’te A Spor’da!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Fransa ve İtalya karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Fransa, yeni sezonun üçüncü maçında İtalya'yı Paris'deki Stade de France'da konuk edecek.
A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem Jesús Gil Manzano düdük çalacak.
FRANSA-İTALYA MAÇI A SPOR'DA
Stade de France'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer mücadelesinde ise Belçika, sahasında Türkiye A Milli Takımı'nı ağırlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue
İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Fagioli, Tonali; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi
FRANSA İKİ GALİBİYETLE GELDİ
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Belçika karşısında aldığı galibiyetlerle İtalya maçı öncesinde moral buldu. 25 Eylül'de Türkiye'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Fransızlar, 28 Eylül'de Belçika deplasmanından da aynı skorla üç puan çıkardı. Bu iki karşılaşmada gol yemeden altı puan toplayan Fransa, savunmadaki performansıyla dikkati çekti.
Fransız ekibi, 5 Ekim'de ise Belçika'yı ağırlayacak.
İTALYA MORALLİ GELDİ
İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında yaşadığı puan kaybını Türkiye deplasmanındaki farklı galibiyetle telafi etti. 25 Eylül'de sahasında Belçika'ya 2-0 yenilen İtalyan ekibi, 28 Eylül'de Türkiye'yi 4-1 mağlup ederek üç puana ulaştı. Bu iki karşılaşmada dört gol atan İtalya, kalesinde ise üç gol gördü.
İtalya, 5 Ekim'de ise Türkiye'yi sahasında ağırlayacak.