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Uluslar Ligi'nde dev mücadele: Fransa-İtalya maçı saat 21.45’te A Spor’da!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde dev mücadele: Fransa-İtalya maçı saat 21.45’te A Spor’da!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Fransa ve İtalya karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Fransa, yeni sezonun üçüncü maçında İtalya'yı Paris'deki Stade de France'da konuk edecek.

A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem Jesús Gil Manzano düdük çalacak.

FRANSA-İTALYA MAÇI A SPOR'DA

Stade de France'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer mücadelesinde ise Belçika, sahasında Türkiye A Milli Takımı'nı ağırlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue

İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Fagioli, Tonali; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Uluslar Ligi'nde dev mücadele: Fransa-İtalya maçı saat 21.45’te A Spor’da! - 1

FRANSA İKİ GALİBİYETLE GELDİ

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Belçika karşısında aldığı galibiyetlerle İtalya maçı öncesinde moral buldu. 25 Eylül'de Türkiye'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Fransızlar, 28 Eylül'de Belçika deplasmanından da aynı skorla üç puan çıkardı. Bu iki karşılaşmada gol yemeden altı puan toplayan Fransa, savunmadaki performansıyla dikkati çekti.

Fransız ekibi, 5 Ekim'de ise Belçika'yı ağırlayacak.

Uluslar Ligi'nde dev mücadele: Fransa-İtalya maçı saat 21.45’te A Spor’da! - 2

İTALYA MORALLİ GELDİ

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında yaşadığı puan kaybını Türkiye deplasmanındaki farklı galibiyetle telafi etti. 25 Eylül'de sahasında Belçika'ya 2-0 yenilen İtalyan ekibi, 28 Eylül'de Türkiye'yi 4-1 mağlup ederek üç puana ulaştı. Bu iki karşılaşmada dört gol atan İtalya, kalesinde ise üç gol gördü.

İtalya, 5 Ekim'de ise Türkiye'yi sahasında ağırlayacak.

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