A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Dördüncü hakem ise Marius Hansen Grotta olacak.

BİZİM ÇOCUKLAR İLK PUANLARINI ARIYOR

Ay-yıldızlı ekip Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

Türkiye, grubun ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Fransa ilk iki maçın ardından 6 puanla lider durumda bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı.