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A Milli Takım Belçika deplasmanında siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım Belçika deplasmanında siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını Fransa ve İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, bugün Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Dördüncü hakem ise Marius Hansen Grotta olacak.

BİZİM ÇOCUKLAR İLK PUANLARINI ARIYOR

Ay-yıldızlı ekip Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

Türkiye, grubun ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Fransa ilk iki maçın ardından 6 puanla lider durumda bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

BELÇİKA 3 PUANDA

Belçika ise turnuvaya deplasmanda aldığı önemli bir galibiyetle başladı.

Kırmızı Şeytanlar ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0 yendi. Ardından sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla Belçika 3 puanla Türkiye karşısına çıkacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Tielemans, Lavia, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR

Milli takımda Belçika maçı öncesi kalede değişiklik bekleniyor.

Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi.

Tecrübeli kalecinin Belçika karşısında yeniden ilk 11'de görev alması bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da önemli eksiklerden biri Orkun Kökçü oldu.

İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı.

Orkun'un tedavisinin kulübünde devam edeceği açıklandı.

CAN UZUN DA YOK

Belçika maçı öncesi bir diğer önemli gelişme Can Uzun cephesinde yaşandı.

Ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Can Uzun'un da maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Genç futbolcu, Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya karşılaşmalarına ilk 11'de başlamıştı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

EMİRHAN İLKHAN VE YUSUF AKÇİÇEK A TAKIMA ALINDI

Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek, Belçika ve İtalya maçları öncesinde A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

İki genç oyuncu milli takım antrenmanlarında da yer aldı.

GALİBİYET SAYILARINDA DENGE

Türkiye ile Belçika uzun bir aranın ardından yeniden karşı karşıya gelecek.

İki takımın geçmiş karşılaşmalarında tarafların 3'er galibiyeti bulunurken, 5 mücadele beraberlikle sona erdi.

Belçika ile Türkiye arasındaki son karşılaşma ise 3 Haziran 2011'de oynandı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

15 YIL SONRA YENİDEN

Türkiye ile Belçika'nın son buluşmasının üzerinden 15 yıl geçti.

2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Brüksel'de oynanan son karşılaşmada millilerin golünü Burak Yılmaz kaydetmişti.

Bu kez hedef, Uluslar Ligi'nde ilk puan ve ilk galibiyet.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

GRUBUN DİĞER MAÇI PARİS'TE

A Ligi 1. Grup'taki diğer karşılaşmada Fransa ile İtalya, Paris'te karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele de Türkiye-Belçika maçıyla aynı saatte, 21.45'te başlayacak.

657. MAÇA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 657. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar için karşılaşma hem gruptaki ilk puanı almak hem de kötü başlangıcın ardından yeni bir sayfa açmak açısından büyük önem taşıyor.

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