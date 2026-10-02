A Milli Takım Belçika deplasmanında siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını Fransa ve İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, bugün Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Dördüncü hakem ise Marius Hansen Grotta olacak.
BİZİM ÇOCUKLAR İLK PUANLARINI ARIYOR
Ay-yıldızlı ekip Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.
Türkiye, grubun ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Fransa ilk iki maçın ardından 6 puanla lider durumda bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı.
BELÇİKA 3 PUANDA
Belçika ise turnuvaya deplasmanda aldığı önemli bir galibiyetle başladı.
Kırmızı Şeytanlar ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0 yendi. Ardından sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçlarla Belçika 3 puanla Türkiye karşısına çıkacak.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Tielemans, Lavia, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper
UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR
Milli takımda Belçika maçı öncesi kalede değişiklik bekleniyor.
Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi.
Tecrübeli kalecinin Belçika karşısında yeniden ilk 11'de görev alması bekleniyor.
ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da önemli eksiklerden biri Orkun Kökçü oldu.
İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı.
Orkun'un tedavisinin kulübünde devam edeceği açıklandı.
CAN UZUN DA YOK
Belçika maçı öncesi bir diğer önemli gelişme Can Uzun cephesinde yaşandı.
Ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Can Uzun'un da maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Genç futbolcu, Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya karşılaşmalarına ilk 11'de başlamıştı.