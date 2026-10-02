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Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan maçında canlı skor ve karşılaşma detayları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan maçında canlı skor ve karşılaşma detayları

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta maçları kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi ile Ermenistan mücadele ediyor. C Ligi 2. Grup'taki kritik maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi ile Ermenistan karşı karşıya geliyor.

2 maçta sadece 1 puan toplayabilen Kıbrıs Rum Kesimi, sahasında bir galibiyet bir mağlubiyetle yoluna devam eden Ermenistan'ı konuk ediyor.

Futbolseverlerin takip edeceği Kıbrıs Rum Kesimi - Ermenistan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan maçında canlı skor ve karşılaşma detayları - 1

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