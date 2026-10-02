Karadağ 'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 56. dakikalarda Vasilije Adzic kaydetti. Letonya'nın tek golü ise 82. dakikada Markuss Strods'tan geldi.

Bu sonuçla Karadağ, grupta 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Letonya ise 1 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Karadağ, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek. Letonya ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanına çıkacak.