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Karadağ, Letonya deplasmanında 3 puanı kaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karadağ, Letonya deplasmanında 3 puanı kaptı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Letonya ile Karadağ karşı karşıya geldi. Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karadağ, 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 56. dakikalarda Vasilije Adzic kaydetti. Letonya'nın tek golü ise 82. dakikada Markuss Strods'tan geldi.

Karadağ, Letonya deplasmanında 3 puanı kaptı - 1

Bu sonuçla Karadağ, grupta 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Letonya ise 1 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Karadağ, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek. Letonya ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanına çıkacak.

#Letonya #Karadağ
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