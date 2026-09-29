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İtalya mağlubiyeti sonrası Merih Demiral ve Zeki Çelik konuştu: “Sorumluluk biz futbolcularda”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İtalya mağlubiyeti sonrası Merih Demiral ve Zeki Çelik konuştu: “Sorumluluk biz futbolcularda”

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadele, ATV'den naklen yayınlandı. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçta Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında 4-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Merih Demiral ve Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırladı. ATV'den canlı yayınlanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 4-1 kaybetti. Maçın ardından milli futbolcular Merih Demiral ve Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

MERİH'TEN MAÇ SONRASI KESİN MESAJ: "BÜTÜN SUÇ BİZDE"

"TÜM SUÇ BİZİM"

Merih Demiral: "Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başka söylenecek bir şey yok! İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"

İtalya mağlubiyeti sonrası Merih Demiral ve Zeki Çelik konuştu: “Sorumluluk biz futbolcularda” - 1

"BÖYLE OYNAMAMALISINIZ"

Zeki Çelik: "Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı. İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz."

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