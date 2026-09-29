Türkiye’nin İtalya’ya 4-1 yenildiği maçın ardından Montella konuştu: “İlk yarı ıslıklanmayı hak ettik”, istifa gündemde yok
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadele, ATV'den naklen yayınlandı. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçta Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında 4-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayan ve ATV'den canlı yayınlanan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcu İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu. Montella, özellikle taraftarın tepkisine dikkat çekti.
Vincenzo Montella: "Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu! İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok"
"BU SEVİYEDE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Montella, "Bu takım 3 sene önce C Ligi'ndeydi ve şu anda A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Bu seviyede oynamak kolay değil. Alışılmışın dışında oynuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Maçtan önce bizi kolay bir maç bekliyormuş gibi bir senaryo çizildi ancak biz bu maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda oynadığımız oyun ıslıklanmayı hak ediyordu. İstediğimiz sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.