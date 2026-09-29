TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile sürekli istişare halinde olduklarını ve takıma güvendiğini belirten Vincenzo Montella, " Biz başkanımızla sadece galibiyetleri değil, mağlubiyetleri de konuşuyoruz. Özgüvenimizi kaybetmeden yeniden oyunumuzu oynatacağız. Bundan dolayı yeniden ayağa kalkmaya çalışacağız." dedi.

Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)

ALTAY'IN TEPKİSİ HAKKINDA

Vincenzo Montella: "Islıklanmaya bir şey diyemem ama Altay Bayındır'ın tepki görmesi beni derinden üzdü! Futbol hatalar oyunu ve herkes hata yapar. Destek gerekirken, ıslıklanmak ne kadar doğru bilemiyorum."

BELÇİKA MAÇINA YÖNELİK

"Paraguay, Avustralya ve ABD'nin kadro değerlerine baktık, kendisi de bakmıştır. Belçika maçı için şimdi ne yapmak gerekecek?"

Sorusuna İtalyan teknik adam Vincenzo Montella: "Değerlerden bahsederken, değeri yüksek olanın kazanacağını söylemedim. Her maçın kendi hikayesi var. FIFA sıralaması da göreceli bir kavramdır. Futbol açık bir oyun. Belçika, İtalya'yı deplasmanda yendi ve o da kolay olmayacak. Futbolcularımızla çalışarak sahada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.