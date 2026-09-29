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Türkiye’nin İtalya’ya 4-1 yenildiği maçın ardından Montella konuştu: “İlk yarı ıslıklanmayı hak ettik”, istifa gündemde yok

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye’nin İtalya’ya 4-1 yenildiği maçın ardından Montella konuştu: “İlk yarı ıslıklanmayı hak ettik”, istifa gündemde yok

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadele, ATV'den naklen yayınlandı. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçta Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında 4-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayan ve ATV'den canlı yayınlanan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcu İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu. Montella, özellikle taraftarın tepkisine dikkat çekti.

Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)

Vincenzo Montella: "Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu! İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok"

Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)

"BU SEVİYEDE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Montella, "Bu takım 3 sene önce C Ligi'ndeydi ve şu anda A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Bu seviyede oynamak kolay değil. Alışılmışın dışında oynuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Maçtan önce bizi kolay bir maç bekliyormuş gibi bir senaryo çizildi ancak biz bu maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda oynadığımız oyun ıslıklanmayı hak ediyordu. İstediğimiz sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.

Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)

"BAŞKANIMIZLA MAĞLUBİYETLERİ DE KONUŞUYORUZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile sürekli istişare halinde olduklarını ve takıma güvendiğini belirten Vincenzo Montella, "Biz başkanımızla sadece galibiyetleri değil, mağlubiyetleri de konuşuyoruz. Özgüvenimizi kaybetmeden yeniden oyunumuzu oynatacağız. Bundan dolayı yeniden ayağa kalkmaya çalışacağız." dedi.

Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)

"İSTİFA ETMEK GÜNDEMİMİZDE YOK"

İstifa edip etmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)

ALTAY'IN TEPKİSİ HAKKINDA

Vincenzo Montella: "Islıklanmaya bir şey diyemem ama Altay Bayındır'ın tepki görmesi beni derinden üzdü! Futbol hatalar oyunu ve herkes hata yapar. Destek gerekirken, ıslıklanmak ne kadar doğru bilemiyorum."

BELÇİKA MAÇINA YÖNELİK

"Paraguay, Avustralya ve ABD'nin kadro değerlerine baktık, kendisi de bakmıştır. Belçika maçı için şimdi ne yapmak gerekecek?"

Sorusuna İtalyan teknik adam Vincenzo Montella: "Değerlerden bahsederken, değeri yüksek olanın kazanacağını söylemedim. Her maçın kendi hikayesi var. FIFA sıralaması da göreceli bir kavramdır. Futbol açık bir oyun. Belçika, İtalya'yı deplasmanda yendi ve o da kolay olmayacak. Futbolcularımızla çalışarak sahada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella (AA)

İTALYANLAR DA ŞAŞKIN!

İtalyan gazeteci: "Islıklanmanıza şaşırdım! Bu başarılardan sonra Türkler, sende neyi eksik görüyor?"

İtalyan gazetecinin sorusuna Vincenzo Montella: "İlk 30 dakika beklentilerin altında kaldık ve eleştirileri hak ettik! Ondan sonrası ise biraz abartıldı. Bu soruya cevap vermem gerekirse herkesin ayakları yere basmalı! Tutkunuzu ve bağlılığınızı anlıyorum ama ben de Napoli'den geliyorum; orası da tutkunun yoğun olduğu bir yer. Bazen havaya girmemeliyiz. Bilinçli hareket etmeliyiz. Bu statta oluşabilecek tutkuyu ve atmosferi biliyorduk. Bu soruya tam olarak cevap veremiyorum. Kolay maç havası yaratmamalıyız. Eksiklerimizin bilincinde olarak hareket etmeliyiz." şeklinde cevap verdi.

Türkiye’nin İtalya’ya 4-1 yenildiği maçın ardından Montella konuştu: “İlk yarı ıslıklanmayı hak ettik”, istifa gündemde yok - 1

"TARAFTARLAR SIKILDI"

Maçın ardından Ay-yıldızlıların orta saha oyuncusu İsmail Yüksek de tarftarın tepkisine değindi. İsmail Yüksek: "Bize yakışmayan inanılmaz kötü mücadele! Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı düşürdü! İkinci yarı daha iyi mücadele ettik! Milletimiz artık özür dileme mevzularından sıkıldı!"

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