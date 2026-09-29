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C Ligi'nde gol sesi çıkmadı! Finlandiya ile Beyaz Rusya 0-0 berabere kaldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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C Ligi'nde gol sesi çıkmadı! Finlandiya ile Beyaz Rusya 0-0 berabere kaldı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Finlandiya ile Beyaz Rusya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek, sahadaki güncel skor durumuna ve maçla ilgili en sıcak gelişmelere ulaşmak isteyen sporseverler için mücadele canlı olarak ekranlara taşınıyor.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi kapsamında Finlandiya ile Beyaz Rusya karşı karşıya geldi. Grupta önemli bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada iki takım da gol yollarında etkili olamadı. Mücadelede gol sesi çıkmazken skor 0-0 olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde de iki ekip aradığı golü bulamadı ve mücadele başladığı skorla sona erdi. Bu sonuçla Finlandiya ve Beyaz Rusya sahadan birer puanla ayrıldı.

#Finlandiya #Beyaz Rusya
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