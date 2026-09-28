Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanda Belçika'ya karşı son anda kazandı!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlandı.