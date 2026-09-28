Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanda Belçika'ya karşı son anda kazandı!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlandı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Belçika, yeni sezonun ikinci maçında Fransa'yı Brüksel'deki Stade Roi Baudouin Stadyumu'nda konuk etti.
A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Sloven hakem Rade Obrenović düdük çaldı.
Grubun diğer mücadelesinde ise Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da İtalya'yı ağırladı. İtalya, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Fransa, 89. dakikada Olise'nin kaydettiği golle Belçika deplasmanında 3 puanı aldı.
BELÇİKA İLK MAÇTA FIRSAT TANIMAMIŞTI
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan Belçika, ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Belçika'nın gollerini Mika Godts ve Dodi Lukébakio kaydetti.
Belçika, bu maçın ardından 2 Ekim'de Türkiye'yi ağırlayacak.
FRANSA KOCAELİ'DE ÜSTÜN
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan Fransa, ilk maçında Türkiye'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Kylian Mbappé kaydetti. Fransız yıldız, attığı golün ardından sakatlandı ve maça devam edemedi.
Fransa, bu sonuçla gruba üç puanla başladı. Fransızlar bu maçın ardından 2 Ekim'de İtalya'yı ağırlayacak.