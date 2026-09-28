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Ermenistan-Karadağ maçı canlı anlatım: UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup’ta galibiyetle başlayan iki takım karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ermenistan-Karadağ maçı canlı anlatım: UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup’ta galibiyetle başlayan iki takım karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Ermenistan ile Karadağ karşı karşıya geliyor. C Ligi 2. Grup mücadelesinde futbolseverlerin takip edeceği Ermenistan - Karadağ maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında kritik maçta Ermenistan ile Karadağ ikinci haftada karşılaşıyor. Futbolseverlerin takip edeceği Ermenistan - Karadağ maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Ermenistan-Karadağ maçı canlı anlatım: UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup’ta galibiyetle başlayan iki takım karşı karşıya - 1

ERMENİSTAN CEPHESİ

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta yer alan Ermenistan, 25 Eylül'de Letonya'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Ermenistan, bu maçın ardından 2 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuk olacak.

KARADAĞ'IN KARNESİ

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta yer alan Karadağ, 25 Eylül'de Kıbrıs Rum Kesimi'ni sahasında 2-1 mağlup etti. Karadağ, bu maçın ardından 2 Ekim'de Letonya'ya konuk olacak.

Letonya-Kırbrıs Rum Kesimi maçıLetonya-Kırbrıs Rum Kesimi maçı LETONYA-KIRBRIS RUM KESİMİ MAÇI
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Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi maçı canlı anlatım: UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup’ta ilk puan mücadelesi
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Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi maçı canlı anlatım: UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup’ta ilk puan mücadelesi
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