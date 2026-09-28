Uluslar Ligi heyecanı A Para'da! Gürcistan'ın konuğu Ukrayna
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlanacak. İlk maçında Kuzey İrlanda'ya son dakikalarda yediği golle mağlup olan Gürcistan, Ukrayna karşısında gruptaki ilk 3 puanını hedefliyor. Ukrayna ise Gürcistan deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı sürüyor. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
KRİTİK KARŞILAŞMA A PARA'DA
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GÜRCİSTAN İLK MAÇINDA SON DAKİKADA YIKILDI
Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. B Ligi 2. Grup'taki mücadelede Gürcistan uzun süre skoru korumaya çalışırken, karşılaşmanın son anlarında gelen golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Gürcistan, Ukrayna karşısında bu kez kendi sahasında galibiyet alarak gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor.
Ev sahibi takım açısından Ukrayna karşılaşması, ilk maçta alınan mağlubiyetin ardından toparlanmak ve üst sıralara yaklaşmak adına önem taşıyor.
UKRAYNA TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI
Ukrayna ise 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne Macaristan karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Danylo Sikan'ın golüyle Macaristan'ı mağlup eden Ukrayna, B2 Grubu'na 3 puanla giriş yaptı. Bu sonuçla birlikte Ukrayna ikinci hafta öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Ukrayna, Gürcistan deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor.