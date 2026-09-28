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Canlı İsveç - Polonya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı İsveç - Polonya

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Polonya karşı karşıya geliyor. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Para’dan canlı yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsveç, yeni sezonun ikinci maçında Polonya'yı Stockholm'deki Strawberry Arena'da konuk ediyor.

B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede İspanyol hakem Javier Alberola Rojas düdük çalıyor.

APara CANLI YAYIN

KRİTİK MÜCADELE A PARA'DA

Strawberry Arena'da oynanan mücadele, A Para ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İSVEÇ'TEN ERKEN GOL

İSVEÇ MÜCADELEYE HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın 10. dakikasında Benjamin Nygren, Besfort Zeneli'nin asistinde İsveç'i öne geçirdi.

POLONYA 43. DAKİKADA SKORU EŞİTLEDİ

POLONYA SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 43. dakikasında Sebastian Szymanski, Nicola Zalewski'nin asistinde Polonya'nın beraberlik golünü kaydetti.

İSVEÇ'İN GOLCÜLERİ ÖN PLANDA

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan İsveç, 25 Eylül'de Romanya'yı sahasında 2-1 mağlup etti. İsveç'in gollerini Isak ve Gyökeres kaydetti.

Gruptaki ilk maçından üç puanla ayrılan İsveç, 28 Eylül'de Polonya'yı konuk edecek. İsveç, bu karşılaşmanın ardından 2 Ekim'de Bosna-Hersek'e konuk olacak.

Polonya'nın kaptanı Lewandowski (A Haber Foto Arşiv)Polonya'nın kaptanı Lewandowski (A Haber Foto Arşiv)

POLONYA ÜÇ PUAN ARIYOR

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan Polonya, 25 Eylül'de Bosna-Hersek ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

İlk maçından bir puanla ayrılan Polonya, 28 Eylül'de İsveç'e konuk olacak.

Polonya, bu karşılaşmanın ardından 2 Ekim'de Romanya'yı ağırlayacak.

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