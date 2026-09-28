Canlı İsveç - Polonya
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Polonya karşı karşıya geliyor. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Para’dan canlı yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsveç, yeni sezonun ikinci maçında Polonya'yı Stockholm'deki Strawberry Arena'da konuk ediyor.
B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede İspanyol hakem Javier Alberola Rojas düdük çalıyor.
KRİTİK MÜCADELE A PARA'DA
Strawberry Arena'da oynanan mücadele, A Para ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İSVEÇ MÜCADELEYE HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmanın 10. dakikasında Benjamin Nygren, Besfort Zeneli'nin asistinde İsveç'i öne geçirdi.
POLONYA SKORA DENGEYİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 43. dakikasında Sebastian Szymanski, Nicola Zalewski'nin asistinde Polonya'nın beraberlik golünü kaydetti.
İSVEÇ'İN GOLCÜLERİ ÖN PLANDA
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan İsveç, 25 Eylül'de Romanya'yı sahasında 2-1 mağlup etti. İsveç'in gollerini Isak ve Gyökeres kaydetti.
Gruptaki ilk maçından üç puanla ayrılan İsveç, 28 Eylül'de Polonya'yı konuk edecek. İsveç, bu karşılaşmanın ardından 2 Ekim'de Bosna-Hersek'e konuk olacak.
POLONYA ÜÇ PUAN ARIYOR
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan Polonya, 25 Eylül'de Bosna-Hersek ile sahasında 0-0 berabere kaldı.
İlk maçından bir puanla ayrılan Polonya, 28 Eylül'de İsveç'e konuk olacak.
Polonya, bu karşılaşmanın ardından 2 Ekim'de Romanya'yı ağırlayacak.