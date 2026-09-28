Belçika-Fransa maçı A Spor’da! Uluslar Ligi'nde kazananların düellosu
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Belçika ve Fransa karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Belçika, yeni sezonun ikinci maçında Fransa'yı Brüksel'deki Stade Roi Baudouin Stadyumu'nda konuk edecek.
A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Sloven hakem Rade Obrenović düdük çalacak.
Grubun diğer mücadelesinde ise Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Gruptaki her iki karşılaşma da 21.45'te oynanacak.
KRİTİK MÜCADELE A SPOR'DA
Stade Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
- Belçika: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere
- Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue
BELÇİKA İLK MAÇTA FIRSAT TANIMADI
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan Belçika, ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Belçika'nın gollerini Mika Godts ve Dodi Lukébakio kaydetti. Bu sonuçla turnuvaya galibiyetle başlayan Belçika, 28 Eylül'de Fransa'yı konuk edecek.
İki takımın mücadelesi, Belçika'nın gruptaki ikinci sınavı olacak. Belçika, bu maçın ardından 2 Ekim'de Türkiye'yi ağırlayacak.
FRANSA KOCAELİ'DE ÜSTÜN
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan Fransa, ilk maçında Türkiye'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Kylian Mbappé kaydetti. Fransız yıldız, attığı golün ardından sakatlandı ve maça devam edemedi.
Fransa, bu sonuçla gruba üç puanla başladı. 28 Eylül'de Belçika'ya konuk olacak Fransız ekibi, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu maçın ardından 2 Ekim'de İtalya'yı ağırlayacak.