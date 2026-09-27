Sırbistan-Hollanda maçı: Uluslar Ligi mücadelesinde kritik karşılaşma A Spor’da!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.