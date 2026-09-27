Sırbistan-Hollanda maçı: Uluslar Ligi mücadelesinde kritik karşılaşma A Spor’da!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden Sırbistan, yeni sezonun ikinci maçında Hollanda'yı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda konuk edecek.
A Ligi'nde 2. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
SIRBİSTAN-HOLLANDA MAÇI A SPOR'DA
Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Sırbistan: V Milinkovic-Savic; Simic, Erakovic, Pavlovic, Kostic; Zivkovic, Maksimovic, S Milinkovic-Savic, Lukic; Jovic, Tadic
Hollanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Summerville, Reijnders, Gakpo; Meerdink
SIRBİSTAN İLK HAFTADA KAYIP
Uluslar Ligi ilk haftasında kendi evinde Yunanistan'ı ağırlayan Sırbistan sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Sırplar, yine ev sahibi avantajına sahip olduğu bu maçta 3 puan ile tanışmayı hedefliyor.
HOLLANDA SON ANDA PUANA TUTUNDU
Uluslar Ligi ilk haftasında evinde Almanya'yı konuk eden Hollanda ise 90+1'de Cody Gakpo'nun golüyle yenilgiden kurtuldu ve ilk haftada hanesine 1 puan yazdırdı.
Portakallar, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.