Uluslar Ligi'nde kritik Avusturya-Kosova karşılaşması

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Avusturya ile Kosova karşı karşıya geliyor. B Ligi 3. Grup'ta futbolseverlerin takip edeceği Avusturya - Kosova maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.