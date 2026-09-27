Uluslar Ligi'nde kritik Avusturya-Kosova karşılaşması
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UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Avusturya ile Kosova karşı karşıya geliyor. B Ligi 3. Grup'ta futbolseverlerin takip edeceği Avusturya - Kosova maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Avusturya ile Kosova karşı karşıya geliyor. B Ligi 3. Grup'ta futbolseverlerin takip edeceği Avusturya - Kosova maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.
İlk maçında 3 puanla tanışan Kosova, iyi formunu Avusturya deplasmanında da göstermeyi hedefliyor.
İlk haftada İsrail karşısında galip gelen Avusturya ise puanını 6'ya çıkarmayı amaçlıyor.