UEFA Uluslar Ligi'nde dev sürpriz: Yunanistan deplasmanda Almanya'yı tek golle devirdi

ALMANYA'NIN ÖNÜNDE YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ

Almanya, Uluslar Ligi'nin üçüncü maçında 1 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek. Panzerler, 4 Ekim'de ise Yunanistan deplasmanına çıkacak. Kasım ayında iki karşılaşmaya daha çıkacak olan Almanya, 13 Kasım'da Sırbistan'a konuk olacak. Almanlar, grup aşamasındaki son maçında ise 16 Kasım'da Hollanda'yı ağırlayacak.