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UEFA Uluslar Ligi'nde dev sürpriz: Yunanistan deplasmanda Almanya'yı tek golle devirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi'nde dev sürpriz: Yunanistan deplasmanda Almanya'yı tek golle devirdi

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda ikinci hafta heyecanı Almanya - Yunanistan karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalan Almanya, sahasında ilk galibiyetini arıyor. Sırbistan deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen Yunanistan ise galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Augsburg’daki WWK Arena’da oynanan kritik mücadele A Haber’den canlı yayınlanıyor.

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda ikinci hafta karşılaşmaları devam ediyor.

A Ligi A Grubu'nda Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Almanya'nın ev sahipliğindeki mücadele, Augsburg kentindeki WWK Arena'da oynandı. A Haber'de canlı yayınlanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetti.

Yunanistan, 74. dakikada bulduğu tek golle Panzerler'i 1-0 mağlup etti.

ALMANYA'DAN KRİTİK ATAK: TZOLAKİS GOLE İZİN VERMEDİ

ALMANYA'DAN KRİTİK ATAK: TZOLAKIS GOLE İZİN VERMEDİ

Almanya, 32. dakikada Adeyemi ile gole yaklaşırken Yunanistan kalecisi Tzolakis gole izin vermedi.

KİMMİCH'İN FRİKİĞİNDE TZOLAKİS GOLE GEÇİT VERMEDİ

KIMMICH'IN FRİKİĞİNDE TZOLAKIS GOLE GEÇİT VERMEDİ

53. dakikada frikik için topun başına geçen Kimmich'in şutunda kaleci Tzolakis gole izin vermedi.

YUNANİSTAN ÖNE GEÇTİ

YUNANİSTAN ÖNE GEÇTİ

Yunanistan, 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in ceza sahası içinde çektiği şutta defansa da çarpan topun ağlarla buluşmasıyla 1-0 öne geçti.

UEFA Uluslar Ligi'nde dev sürpriz: Yunanistan deplasmanda Almanya'yı tek golle devirdi - 1

ALMANYA'NIN ÖNÜNDE YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ

Almanya, Uluslar Ligi'nin üçüncü maçında 1 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek. Panzerler, 4 Ekim'de ise Yunanistan deplasmanına çıkacak. Kasım ayında iki karşılaşmaya daha çıkacak olan Almanya, 13 Kasım'da Sırbistan'a konuk olacak. Almanlar, grup aşamasındaki son maçında ise 16 Kasım'da Hollanda'yı ağırlayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde dev sürpriz: Yunanistan deplasmanda Almanya'yı tek golle devirdi - 2

YUNANİSTAN HOLLANDA'YI KONUK EDECEK

Yunanistan, Uluslar Ligi'nin üçüncü maçında 1 Ekim'de Hollanda'yı konuk edecek. Yunanistan, 4 Ekim'de ise Almanya'yı kendi sahasında ağırlayacak. Kasım ayındaki ilk maçında 13 Kasım'da Hollanda deplasmanına çıkacak olan Yunanistan, grup aşamasındaki son karşılaşmasını 16 Kasım'da Sırbistan'a karşı sahasında oynayacak.

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