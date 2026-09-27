UEFA Uluslar Ligi’nde ilk hafta 10 maçla tamamlandı: İspanya İngiltere’yi yendi, Finlandiya yedi gol attı
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Turkuvaz Medya ekranlarından futbolseverlerle buluşan UEFA Uluslar Ligi’nde ilk hafta, 26 Eylül Cumartesi günü A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi. İspanya, deplasmanda İngiltere’yi 3-2 mağlup etti. Finlandiya, San Marino karşısında 7-0 kazanırken Slovenya-İskoçya mücadelesinde gol sesi çıkmadı. İşte günün toplu sonuçları...
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı. Turkuvaz Medya ekranlarından izleyicilerle buluşan turnuvada ilk hafta son buldu.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftası; A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.
GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Uluslar Ligi'nde ilk haftanın son gününde alınan sonuçlar şu şekilde:
- A LİGİ
3. Grup:
İngiltere-İspanya: 2-3
Çekya-Hırvatistan: 1-2
- B LİGİ
1. Grup:
Slovenya-İskoçya: 0-0
Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3
- C LİGİ
1. Grup:
San Marino-Finlandiya: 0-7
Arnavutluk-Belarus: 2-0
3. Grup:
Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1
Slovakya-Moldova: 2-0
4. Grup:
İzlanda-Estonya: 1-1
Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2