Portekiz konuk olduğu Norveç maçında 3 puanı 2 golle aldı
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanlarla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlandı. Portekiz, deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup etti ve grupta 2. galibiyetini aldı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde iddialı ekiplerden Norveç, yeni sezonun ikinci maçında Portekiz'i Oslo'daki Ullevaal Stadion'da konuk etti.
A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.
Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
Kritik mücadelede Portekiz, konuk olduğu Norveç deplasmanında 2-1'lik skorla 3 puana uzandı ve 6 puana ulaştı.
MAÇTAN POZİSYONLAR
FELİX YİNE GOLÜNÜ ATTI
Portekiz, Joao Felix'in 17. dakikada attığı golle Norveç karşısında 1-0 öne geçti.
DİAS'DAN KRİTİK HAMLE
Norveç, Erling Haaland ile 24. dakikada gole çok yaklaştı. Ruben Dias, kritik bir müdahalede bulunarak gole izin vermedi!
BU KEZ DE DİOGO COSTA!
Diogo Costa, 35. dakikada Haaland'ın kafa vuruşunda gole izin vermedi!
HAALAND SONUNDA BULDU!
Norveç, Haaland'ın 51. dakikada attığı golle Portekiz karşısında beraberliği yakaladı.
KALECİDEN BÜYÜK HATA!
Norveç'te kalecinin hatası pahalıya patladı. Portekiz, Gonçalo Ramos'un 54. dakikada attığı golle tekrar öne geçti!
PORTEKİZ'E VAR ENGELİ!
Gonçalo Ramos'un 57. dakikada attığı ikinci gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.