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Portekiz konuk olduğu Norveç maçında 3 puanı 2 golle aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Portekiz konuk olduğu Norveç maçında 3 puanı 2 golle aldı

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanlarla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlandı. Portekiz, deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup etti ve grupta 2. galibiyetini aldı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde iddialı ekiplerden Norveç, yeni sezonun ikinci maçında Portekiz'i Oslo'daki Ullevaal Stadion'da konuk etti.

A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.

Kritik mücadelede Portekiz, konuk olduğu Norveç deplasmanında 2-1'lik skorla 3 puana uzandı ve 6 puana ulaştı.

Portekiz konuk olduğu Norveç maçında 3 puanı 2 golle aldı - 1

MAÇTAN POZİSYONLAR

FELİX YİNE GOLÜNÜ ATTI

Portekiz, Joao Felix'in 17. dakikada attığı golle Norveç karşısında 1-0 öne geçti.

AÇILIŞI PORTEKİZ YAPTI: FELİX SAHNEDE!

DİAS'DAN KRİTİK HAMLE

Norveç, Erling Haaland ile 24. dakikada gole çok yaklaştı. Ruben Dias, kritik bir müdahalede bulunarak gole izin vermedi!

HAALAND GOLE YAKLAŞTI: SAVUNMADA DİAS ENGELİ!

BU KEZ DE DİOGO COSTA!

Diogo Costa, 35. dakikada Haaland'ın kafa vuruşunda gole izin vermedi!

BU KEZ DE DİOGO COSTA GEÇİT VERMEDİ!

HAALAND SONUNDA BULDU!

Norveç, Haaland'ın 51. dakikada attığı golle Portekiz karşısında beraberliği yakaladı.

HAALAND'DAN PORTEKİZ KARŞISINDA BERABERLİK GOLÜ!

KALECİDEN BÜYÜK HATA!

Norveç'te kalecinin hatası pahalıya patladı. Portekiz, Gonçalo Ramos'un 54. dakikada attığı golle tekrar öne geçti!

KALECİ HATASININ FATURASI AĞIR OLDU: PORTEKİZ ÖNDE!

PORTEKİZ'E VAR ENGELİ!

Gonçalo Ramos'un 57. dakikada attığı ikinci gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RAMOS'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

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