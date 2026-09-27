Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya’yı ağırlayacağı maç öncesinde Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik direktör, 10 futbolcuyu Bursa’ya götürmeme kararını önceden aldıklarını söyledi. Türkiye’nin gücüne ve Vincenzo Montella’ya dikkat çeken Mancini, Alessandro Bastoni’nin maçta oynayıp oynamayacağına ise henüz karar vermediklerini belirtti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Uluslar Ligi A1 Grubu'nda yer alan iki takım da ilk maçlarından puansız ayrılmıştı. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Roberto Mancini (AA) "BAŞTAN VERDİĞİM KARARDI" Roberto Mancini: "10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak." "İyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Çok bir farklılık görmeyeceksiniz."

Roberto Mancini (AA) TÜRKİYE HAKKINDA Roberto Mancini: "Türkiye çok iyi bir takım. Montella da çok iyi ve çok iyi oyuncuları var. Nasıl oynayacağımızı yarın göreceğiz."