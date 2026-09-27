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Sandro Tonali’den Türkiye-İtalya maçı öncesi Arda Güler sözleri: “Bizim için tehlikeli olabilir!”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sandro Tonali’den Türkiye-İtalya maçı öncesi Arda Güler sözleri: “Bizim için tehlikeli olabilir!”

A Milli Futbol Takımı’nın İtalya’yı konuk edeceği UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Sandro Tonali, A Spor’a açıklamalarda bulundu. Belçika yenilgisinin ardından Türkiye karşısında zorlanacaklarını söyleyen İtalyan futbolcu, Arda Güler’in teknik kalitesini vurguladı. Tonali, Türk futboluna ve gelecekte Süper Lig’de oynama ihtimaline ilişkin soruları da yanıtladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Uluslar Ligi A1 Grubu'nda yer alan iki takım da ilk maçlarından puansız ayrılmıştı. İtalya'nın deneyimli oyuncusu Sandro Tonali kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi Sandro TonaliMaç öncesi Sandro Tonali

İLK MAÇIN ARDINDAN

Sandro Tonali: "Belçika mağlubiyetinden sonra biliyoruz ki bizim için zor bir karşılaşma olacak. Karşımızdaki rakibimizi, Türkiye Milli Takımı'nı çok iyi tanıyoruz. Montella ve oyuncuları bizi zorlayacaklardır."

Maç öncesi Arda Güler (AA)Maç öncesi Arda Güler (AA)

ARDA GÜLER VURGUSU

Sandro Tonali: "Arda Güler çok başarılı, teknik düzeyi çok üst seviyede olan kaliteli bir oyuncu. Arda'yı tabii ki durdurmamız gerekiyor, bizim için tehlikeli olabilir!"

Tonali basın toplantısında (AA)Tonali basın toplantısında (AA)

TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL İKLİMİ

Sandro Tonali: "Türkiye'ye her sene daha iyi yıldızlar katılıyor. Çok fazla oyuncunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaştığımızda Türkiye'deki maçlarda çok zorlandık."

SÜPER LİG'DE OYNAMA ŞANSI

Sandro Tonali: "Her sene ne olacağını bilemezsiniz. Geleceğimde Türkiye'ye gelmeyi hiç düşünmedim. Çok fazla oyuncu burada oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda da çok zorlandık. Geleceğim için bu lig hakkında açıkçası bir şey düşünmedim."

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