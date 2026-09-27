Türkiye A Milli Futbol Takımı, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Uluslar Ligi A1 Grubu'nda yer alan iki takım da ilk maçlarından puansız ayrılmıştı. İtalya'nın deneyimli oyuncusu Sandro Tonali kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Sandro Tonali: "Belçika mağlubiyetinden sonra biliyoruz ki bizim için zor bir karşılaşma olacak. Karşımızdaki rakibimizi, Türkiye Milli Takımı'nı çok iyi tanıyoruz. Montella ve oyuncuları bizi zorlayacaklardır."

Sandro Tonali: "Arda Güler çok başarılı, teknik düzeyi çok üst seviyede olan kaliteli bir oyuncu. Arda'yı tabii ki durdurmamız gerekiyor, bizim için tehlikeli olabilir!"

Tonali basın toplantısında (AA)

TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL İKLİMİ

Sandro Tonali: "Türkiye'ye her sene daha iyi yıldızlar katılıyor. Çok fazla oyuncunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaştığımızda Türkiye'deki maçlarda çok zorlandık."

SÜPER LİG'DE OYNAMA ŞANSI

Sandro Tonali: "Her sene ne olacağını bilemezsiniz. Geleceğimde Türkiye'ye gelmeyi hiç düşünmedim. Çok fazla oyuncu burada oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda da çok zorlandık. Geleceğim için bu lig hakkında açıkçası bir şey düşünmedim."