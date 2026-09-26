Zidane'dan Türkiye itirafı: "Çok iyi bir takım"
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa'da Teknik Direktör Zinedine Zidane, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sakatlanan dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin milli takım kampından ayrılacağını duyuran Fransız çalıştırıcı, A Milli Takımımızın sergilediği futbola da övgüde bulundu.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında Fransa deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"MBAPPE BİZDEN AYRILMAK ZORUNDA"
Oldukça zorlu ve mücadele seviyesi yüksek bir maçı geride bıraktıklarını belirten Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Mbappe dizinden sakatlandı. Kötü bir haberim var. Kylian bizden ayrılmak zorunda." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE ÇOK İYİ OYNADI"
Sahada iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Zinedine Zidane, "Oyun güzeldi. Topa sahip olma oranı yüksek olunca daha iyi oynuyoruz. Türkiye çok iyi oynadı. Şimdi sırada Belçika maçı var. Daha iyi bir maç çıkartmak için o karşılaşmayı bekliyoruz." dedi.
"MAÇTAN ÇOK KEYİF ALDIK"
Karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini ve aldıkları galibiyetten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Fransız teknik adam, "Günümüz çok uzun sürdü. Bu maçı bekledik. Maçtan çok keyif aldık. Takımda mutlu bir ruh var. Bireysel oyuncular var ama bireysel oyuncuların kattığı bir ruh var. Bu ruh bize bu sonucu elde ettirdi." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE İYİ BİR TAKIM"
A Milli Takımımızın üçlü savunma tercihi ve taktiksel oyununa ilişkin soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam Zidane, "Biz analiz yaptığımızda iki seçenek vardı. Türkiye ikincisini seçti. Biz ona da çalıştık. Kanatlara top atarak ilerlemek istedik. Türkiye iyi bir takım. Fiziki olarak oynadı. Biz de onları yakalamak istedik. Oyun düzenimizi hiç bozmadık." ifadelerini kullandı.