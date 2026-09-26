Zidane'dan Türkiye itirafı: "Çok iyi bir takım"

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında Fransa deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MBAPPE BİZDEN AYRILMAK ZORUNDA"

Oldukça zorlu ve mücadele seviyesi yüksek bir maçı geride bıraktıklarını belirten Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Mbappe dizinden sakatlandı. Kötü bir haberim var. Kylian bizden ayrılmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ OYNADI"

Sahada iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Zinedine Zidane, "Oyun güzeldi. Topa sahip olma oranı yüksek olunca daha iyi oynuyoruz. Türkiye çok iyi oynadı. Şimdi sırada Belçika maçı var. Daha iyi bir maç çıkartmak için o karşılaşmayı bekliyoruz." dedi.