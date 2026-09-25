C Grubu'nda kritik karşılaşmada Karadağ 2-1'le Kıbrıs Rum Kesimi'ni geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. C Grubu'ndaki kritik mücadelede futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Karadağ ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geldi. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkan iki takım kozlarını paylaştı. Karadağ, evinde Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1'lik skorla geçti ve Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı.