C Grubu'nda kritik karşılaşmada Karadağ 2-1'le Kıbrıs Rum Kesimi'ni geçti
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. C Grubu'ndaki kritik mücadelede futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Karadağ ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geldi. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkan iki takım kozlarını paylaştı. Karadağ, evinde Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1'lik skorla geçti ve Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı.
Uluslararası futbol arenasının önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde C Grubu maçları başladı. Grupta yer alan Karadağ ile Kıbrıs Rum Kesimi, 3 puan hedefiyle karşı karşıya geldi.
İki takımın zorlu mücadelesinde Karadağ, seyircisi önünde Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1'lkik skorla mağlup ettive Uluslar Ligi C Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.