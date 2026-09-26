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Çekya ile Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşıyor! Kritik mücadele Prag’da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çekya ile Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşıyor! Kritik mücadele Prag’da

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede Çekya ve Hırvatistan karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden Çekya, yeni sezonun ilk maçında 2023 Uluslar Ligi finalisti Hırvatistan'ı Prag'daki Fortuna Stadyumu'nda konuk edecek.

A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

Grubun diğer mücadelesinde ise İngiltere evinde İspanya'yı saat 21.45'te konuk edecek.

2026 Dünya Kupası'nda Luka Modric (A Haber Foto Arşivi)2026 Dünya Kupası'nda Luka Modric (A Haber Foto Arşivi)

ÇEKYA-HIRVATİSTAN MAÇI A SPOR'DA

Fortuna Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Çekyalı yıldız Adam Hlozek (A Haber Foto Arşiv)Çekyalı yıldız Adam Hlozek (A Haber Foto Arşiv)

ÇEKYA'NIN İDDİALI KADROSU

Kadrosunda önemli isimleri bulunduran Çekya'da gözler, Adam Hlozek ve Pavel Sulc gibi oyuncuların üzerinde olacak. Çekya, takım oyununu ön plana çıkararak rakipleri karşısında avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Son büyük turnuvalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Çekya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamadı. EURO 2024'te ise turnuvaya grup aşamasında veda etti. Buna karşın EURO 2020'de önemli bir başarı elde eden Çekya, turnuvada çeyrek finale kadar yükselerek dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi tarihinde de mücadele eden Çekya, ilk sezon olan 2018-2019'da B Ligi'nde yer aldı. 2022-2023 sezonunda ise A Ligi'ne yükseldi. Organizasyondaki performansıyla zaman zaman üst seviyede yer alan Çekya, yeni sezonda da başarılı sonuçlar hedefliyor.

Hırvatistan antrenmanı (A Haber Foto Arşiv)Hırvatistan antrenmanı (A Haber Foto Arşiv)

HIRVATİSTAN'DA TECRÜBE HAKİM

Kadrosunda Luka Modric, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol ve Andrej Kramaric gibi önemli isimleri bulunduran Hırvatistan, orta sahadaki teknik kalitesi ve turnuva deneyimiyle öne çıkıyor. Hırvatlar, genç oyuncuların katkısıyla yeni dönemde de Avrupa'nın üst düzey ekipleri arasında kalmayı amaçlıyor.

Dünya Kupası tarihinde önemli başarılara imza atan Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselerek tarihinin en büyük derecesini elde etti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise yarı finale kadar çıkan Hırvatistan, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Avrupa Şampiyonaları'nda ise Hırvatistan, EURO 2024'te grup aşamasında turnuvaya veda etti. EURO 2020'de son 16 turuna kadar ilerleyen Hırvat ekip, daha önceki turnuvalarda da istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir çıkış yakalayan Hırvatistan, 2022-2023 sezonunda finale yükseldi. Finalde İspanya ile karşılaşan Hırvatlar, normal süre ve uzatma bölümünün golsüz tamamlandığı mücadelede penaltılar sonucunda kupayı rakibine kaptırdı ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic (A Haber Foto Arşiv)Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic (A Haber Foto Arşiv)

MUHTEMEL İLK 11'LER

ÇEKYA: Kovar; Vitik, Hranac, Krejci; Coufal, Kral, Cerv, Sadilek, Karabec; Sulc, Hlozek

HIRVATİSTAN: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Sucic, Baturina; Budimir

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