Çekya ile Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşıyor! Kritik mücadele Prag’da
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede Çekya ve Hırvatistan karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden Çekya, yeni sezonun ilk maçında 2023 Uluslar Ligi finalisti Hırvatistan'ı Prag'daki Fortuna Stadyumu'nda konuk edecek.
A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.
Grubun diğer mücadelesinde ise İngiltere evinde İspanya'yı saat 21.45'te konuk edecek.
ÇEKYA-HIRVATİSTAN MAÇI A SPOR'DA
Fortuna Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ÇEKYA'NIN İDDİALI KADROSU
Kadrosunda önemli isimleri bulunduran Çekya'da gözler, Adam Hlozek ve Pavel Sulc gibi oyuncuların üzerinde olacak. Çekya, takım oyununu ön plana çıkararak rakipleri karşısında avantaj sağlamayı amaçlıyor.
Son büyük turnuvalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Çekya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamadı. EURO 2024'te ise turnuvaya grup aşamasında veda etti. Buna karşın EURO 2020'de önemli bir başarı elde eden Çekya, turnuvada çeyrek finale kadar yükselerek dikkat çekti.
UEFA Uluslar Ligi tarihinde de mücadele eden Çekya, ilk sezon olan 2018-2019'da B Ligi'nde yer aldı. 2022-2023 sezonunda ise A Ligi'ne yükseldi. Organizasyondaki performansıyla zaman zaman üst seviyede yer alan Çekya, yeni sezonda da başarılı sonuçlar hedefliyor.