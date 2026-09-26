Grubun diğer mücadelesinde ise İngiltere evinde İspanya'yı saat 21.45'te konuk edecek.

A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

Çekyalı yıldız Adam Hlozek (A Haber Foto Arşiv)

ÇEKYA'NIN İDDİALI KADROSU

Kadrosunda önemli isimleri bulunduran Çekya'da gözler, Adam Hlozek ve Pavel Sulc gibi oyuncuların üzerinde olacak. Çekya, takım oyununu ön plana çıkararak rakipleri karşısında avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Son büyük turnuvalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Çekya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamadı. EURO 2024'te ise turnuvaya grup aşamasında veda etti. Buna karşın EURO 2020'de önemli bir başarı elde eden Çekya, turnuvada çeyrek finale kadar yükselerek dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi tarihinde de mücadele eden Çekya, ilk sezon olan 2018-2019'da B Ligi'nde yer aldı. 2022-2023 sezonunda ise A Ligi'ne yükseldi. Organizasyondaki performansıyla zaman zaman üst seviyede yer alan Çekya, yeni sezonda da başarılı sonuçlar hedefliyor.