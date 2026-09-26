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B Grubu'nda nefes kesen mücadele! Kuzey Makedonya ile İsviçre karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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B Grubu'nda nefes kesen mücadele! Kuzey Makedonya ile İsviçre karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmanın anlık skor durumu ve tüm sıcak gelişmeleri canlı anlatımla sporseverlerin takibine sunuluyor.

UEFA Uluslar Ligi B Grubu kapsamında sahaya çıkan Kuzey Makedonya ile İsviçre, galibiyet hedefiyle mücadele ediyor. Gruptaki dengeleri etkileyebilecek zorlu 90 dakika, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

B Grubu'nda nefes kesen mücadele! Kuzey Makedonya ile İsviçre karşı karşıya - 1

ANLIK SKOR VE CANLI ANLATIMLA MAÇIN NABZI TUTULUYOR

Kuzey Makedonya-İsviçre karşılaşmasını yakından takip etmek isteyen futbolseverler, anlık skor durumunu öğrenmek, önemli pozisyonları takip etmek ve mücadeleye ilişkin güncel gelişmelere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını dakika dakika takip edebiliyor.

#Kuzey Makedonya #İsviçre
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