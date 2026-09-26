B Grubu'nda nefes kesen mücadele! Kuzey Makedonya ile İsviçre karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmanın anlık skor durumu ve tüm sıcak gelişmeleri canlı anlatımla sporseverlerin takibine sunuluyor.