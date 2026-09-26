C Grubu'nda puan savaşı! Bulgaristan ile Lüksemburg karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. Grubun kritik karşılaşmasında Bulgaristan ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadelenin canlı anlatımı, anlık skor bilgisi ve karşılaşmaya dair tüm detaylar anbean sporseverlerle buluşuyor.