Uluslar Ligi C Grubu'nda Lüksemburg konuk olduğu Bulgaristan'ı 2-1'le geçti

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. Grubun kritik karşılaşmasında Bulgaristan ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadelede Lüksemburg, deplasmanda Bulgaristan'ı 2-1'lik skorla geçti.

UEFA Uluslar Ligi kapsamında C Grubu'nda Bulgaristan ile Lüksemburg kozlarını paylaştı. Gruptaki sıralamayı ve puan dengesini doğrudan etkileyecek zorlu randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmeyi hedefledi.

Zorlu mücadelede Lüksemburg, konuk olduğu Bulgaristan'ı 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Lüksemburg C Ligi'ne 3 puanla başladı.