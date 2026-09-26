İngiltere ile İspanya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'de
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İngiltere, yeni sezonun ilk maçında son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konuk edecek.
A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.
İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI A HABER'DE
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.
İNGİLTERE'NİN YENİ DÖNEM HEYECANI
Yeni teknik direktör yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı bir performans sergileyen İngilizler, genç ve yıldızlarla dolu kadrosuyla yeniden kupa hedefiyle sahaya çıkacak.
Kadrosunda Avrupa futbolunun en önemli isimlerini barındıran İngiltere'de gözler Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka gibi yıldız oyuncuların üzerinde olacak. Hücum gücü ve geniş oyuncu havuzuyla dikkat çeken İngiltere, taraftarı önünde etkili bir başlangıç yapmak istiyor.
Son Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ve Fransa'yı mağlup ederek turnuvayı 3. sırada bitiren İngiltere, Avrupa Şampiyonası'nda ise üst üste başarılı sonuçlar aldı. EURO 2024'te finale kadar yükselen İngilizler, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. İngiltere, son yıllardaki bu çıkışını UEFA Uluslar Ligi'nde de sürdürmeyi amaçlıyor.