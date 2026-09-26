-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

İngiltere ile İspanya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İngiltere ile İspanya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'de

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İngiltere, yeni sezonun ilk maçında son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konuk edecek.

A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

İngiltere ile İspanya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'de - 1

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI A HABER'DE

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

İngiltere ile İspanya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'de - 2

İNGİLTERE'NİN YENİ DÖNEM HEYECANI

Yeni teknik direktör yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı bir performans sergileyen İngilizler, genç ve yıldızlarla dolu kadrosuyla yeniden kupa hedefiyle sahaya çıkacak.

Kadrosunda Avrupa futbolunun en önemli isimlerini barındıran İngiltere'de gözler Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka gibi yıldız oyuncuların üzerinde olacak. Hücum gücü ve geniş oyuncu havuzuyla dikkat çeken İngiltere, taraftarı önünde etkili bir başlangıç yapmak istiyor.

Son Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ve Fransa'yı mağlup ederek turnuvayı 3. sırada bitiren İngiltere, Avrupa Şampiyonası'nda ise üst üste başarılı sonuçlar aldı. EURO 2024'te finale kadar yükselen İngilizler, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. İngiltere, son yıllardaki bu çıkışını UEFA Uluslar Ligi'nde de sürdürmeyi amaçlıyor.

İngiltere ile İspanya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'de - 3

İSPANYA'NIN ŞAMPİYON KADROSU SAHNEDE

Son yıllarda yeniden Avrupa futbolunun zirvesine çıkan İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde de iddiasını sürdürmek istiyor. Genç yetenekleri ve deneyimli oyuncuları harmanlayan İspanyol ekip, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Kadrosunda dünya futbolunun önemli isimlerini bulunduran İspanya'da gözler Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri ve Dani Olmo gibi yıldız oyuncuların üzerinde olacak. Pas oyunu, teknik kapasitesi ve genç jenerasyonuyla dikkat çeken İspanya, her turnuvada olduğu gibi yine favori ekiplerden biri olarak gösteriliyor.

İspanya, son büyük turnuvalarda önemli başarılar elde etti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda turnuvaya veda eden İspanyollar, EURO 2024'te ise büyük bir çıkış yakalayarak şampiyonluğa ulaştı. Finalde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, Avrupa futbolunun zirvesine yeniden yerleşti.

UEFA Uluslar Ligi'nde de başarılı bir grafik çizen İspanya, 2023 yılında organizasyonu kazanarak kupayı müzesine götürdü. İspanyol ekibi, yeni dönemde de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

Son Dünya Şampiyonu apoletiyle turnuvaya giriş yapacak İspanyollar, bir kez daha Uluslar Ligi'nde kupayı amaçlıyor.

İngiltere ile İspanya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'de - 4

MUHTEMEL İLK 11'LER

İNGİLTERE: Jordan Pickford, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane

İSPANYA: Unai Simon, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella,Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres

Önceki Haber
C Grubu'nda kritik maç! İzlanda ile Estonya karşı karşıya
C Grubu'nda kritik maç! İzlanda ile Estonya karşı karşıya
C Grubu'nda kritik mücadele! Faroe Adaları ile Kazakistan karşı karşıya
Sonraki Haber
C Grubu'nda kritik mücadele! Faroe Adaları ile Kazakistan karşı karşıya
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın