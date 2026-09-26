İSPANYA'NIN ŞAMPİYON KADROSU SAHNEDE

Son yıllarda yeniden Avrupa futbolunun zirvesine çıkan İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde de iddiasını sürdürmek istiyor. Genç yetenekleri ve deneyimli oyuncuları harmanlayan İspanyol ekip, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Kadrosunda dünya futbolunun önemli isimlerini bulunduran İspanya'da gözler Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri ve Dani Olmo gibi yıldız oyuncuların üzerinde olacak. Pas oyunu, teknik kapasitesi ve genç jenerasyonuyla dikkat çeken İspanya, her turnuvada olduğu gibi yine favori ekiplerden biri olarak gösteriliyor.

İspanya, son büyük turnuvalarda önemli başarılar elde etti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda turnuvaya veda eden İspanyollar, EURO 2024'te ise büyük bir çıkış yakalayarak şampiyonluğa ulaştı. Finalde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, Avrupa futbolunun zirvesine yeniden yerleşti.

UEFA Uluslar Ligi'nde de başarılı bir grafik çizen İspanya, 2023 yılında organizasyonu kazanarak kupayı müzesine götürdü. İspanyol ekibi, yeni dönemde de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

Son Dünya Şampiyonu apoletiyle turnuvaya giriş yapacak İspanyollar, bir kez daha Uluslar Ligi'nde kupayı amaçlıyor.