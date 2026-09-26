Finlandiya deplasmanda San Marino'ya gol oldu yağdı
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UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda heyecan devam ediyor. Grubun dikkat çeken karşılaşmasında San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Finlandiya, San Marino deplasmanında 7-0'lık ezici bir galibiyete ulaştı.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında C Grubu'nda San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Gruptaki dengeleri yakından ilgilendiren önemli mücadelede iki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefledi.
Konuk ekip Finlandiya, San Marino'yu 7-0'lık flaş skorla geçerek 3 puanını aldı.
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