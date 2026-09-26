Finlandiya deplasmanda San Marino'ya gol oldu yağdı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda heyecan devam ediyor. Grubun dikkat çeken karşılaşmasında San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Finlandiya, San Marino deplasmanında 7-0'lık ezici bir galibiyete ulaştı.