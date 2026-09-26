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Finlandiya deplasmanda San Marino'ya gol oldu yağdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Finlandiya deplasmanda San Marino'ya gol oldu yağdı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda heyecan devam ediyor. Grubun dikkat çeken karşılaşmasında San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Finlandiya, San Marino deplasmanında 7-0'lık ezici bir galibiyete ulaştı.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında C Grubu'nda San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Gruptaki dengeleri yakından ilgilendiren önemli mücadelede iki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefledi.

Konuk ekip Finlandiya, San Marino'yu 7-0'lık flaş skorla geçerek 3 puanını aldı.

#Finlandiya #San Marino
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