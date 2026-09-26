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C Ligi'nde kritik sınavda Slovakya sahasında Moldova'yı 2-0 yenerek 3 puanı kaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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C Ligi'nde kritik sınavda Slovakya sahasında Moldova'yı 2-0 yenerek 3 puanı kaptı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği kritik mücadelede Slovakya ile Moldova karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Slovakya, sahasında Moldova karşısında 2-0 galip geldi ve hanesine 3 puan yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi kapsamında sahaya çıkan Slovakya ile Moldova, kritik 90 dakikada mücadele etti. Sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek isteyen iki ekibin karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

C Ligi mücadelesinde ev sahibi Slovakya, konuk ettiği Moldova'yı 2-0 yendi ve grubuna 3 puanla başlamış oldu.

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#Moldova #Slovakya
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