C Ligi'nde kritik sınavda Slovakya sahasında Moldova'yı 2-0 yenerek 3 puanı kaptı
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği kritik mücadelede Slovakya ile Moldova karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Slovakya, sahasında Moldova karşısında 2-0 galip geldi ve hanesine 3 puan yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi kapsamında sahaya çıkan Slovakya ile Moldova, kritik 90 dakikada mücadele etti. Sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek isteyen iki ekibin karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.
C Ligi mücadelesinde ev sahibi Slovakya, konuk ettiği Moldova'yı 2-0 yendi ve grubuna 3 puanla başlamış oldu.
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