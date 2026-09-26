C Ligi'nde kritik sınavda Slovakya sahasında Moldova'yı 2-0 yenerek 3 puanı kaptı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği kritik mücadelede Slovakya ile Moldova karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Slovakya, sahasında Moldova karşısında 2-0 galip geldi ve hanesine 3 puan yazdırdı.