Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli’de oynanacak Türkiye-Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. A Milli Takım’ı öven Zidane, “Çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar” dedi. Arda Güler için de “Çok çok iyi bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız 25 Eylül Cuma günü Fransa Milli Takımı'nı ağırlayacak. Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.



Fransa Milli Takımı'na futbolcu olarak girmesinin üzerinden 32 sene geçtiğini ve hala aynı heyecana sahip olduğunu belirten Zidane, takım olarak yine kupa kazanmayı amaçladıklarını söyledi.



Şu ana kadar üç antrenman yaptıklarına dikkati çeken Zidane, tek planlarının kazanmak olduğunu ve güzel bir maç olacağını kaydetti.

Zinedine Zidane Milli Takım antrenmanında (AA) "TAKIMIN KAPILARI HERKESE AÇIK" Zidane, bütün ışıkların üzerinde olmasından hoşlandığını vurgulayarak "Şunu unutmamak lazım. Yarın takım oynayacak ve biz komple teknik heyet ve takım olarak kazanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.



Takıma çağrılan genç oyuncularla ilgili soru üzerine Zidane, "Fransa milli takımı herkese açık. Ben onların ilk milli takım antrenörü olarak çok seviniyorum ve onlara da güveniyorum. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra bir şekilde Fransa takımını daha iyi yerlere getireceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.