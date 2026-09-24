ZİDANE VURGUSU

Fransa'nın deneyimli orta sahası Rabiot, "Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti. Yeni bir şey yok tek istediğimiz kazanmak. Oyun düzeninde hiçbir farklılık yok. Benim oynadığım alanda değişiklik olacak. Zidane geldikten sonra sağ ve sol bekte çok hücum oyunu olmayacağını size iddia ediyorum. Hocamızı bireysel olarak tanımıyordum. Günlük hayatında bize çok önem veriyor bazen çok sessiz ama bakışları ile bize çok yardımcı oluyor ve bir efsane. Hocamız başta olmak üzere yenilikler var ama bizim tek amacımız kazanmak. Tüm teknik heyet dahil Uluslar Ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz."