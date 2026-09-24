Adrien Rabiot'dan Türkiye maçı öncesi Zinedine Zidane ve Merih Demiral sözleri!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü A Milli Futbol Takımımız ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fransa'da yıldız orta saha Adrien Rabiot, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Fransa'da Adrien Rabiot, Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
ZİDANE VURGUSU
Fransa'nın deneyimli orta sahası Rabiot, "Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti. Yeni bir şey yok tek istediğimiz kazanmak. Oyun düzeninde hiçbir farklılık yok. Benim oynadığım alanda değişiklik olacak. Zidane geldikten sonra sağ ve sol bekte çok hücum oyunu olmayacağını size iddia ediyorum. Hocamızı bireysel olarak tanımıyordum. Günlük hayatında bize çok önem veriyor bazen çok sessiz ama bakışları ile bize çok yardımcı oluyor ve bir efsane. Hocamız başta olmak üzere yenilikler var ama bizim tek amacımız kazanmak. Tüm teknik heyet dahil Uluslar Ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz."
"SICAK FUTBOL VAR"
Türkiye'deki maç atmosferi ile ilgili de konuşan Fransız oyuncu, "Türk takımlarını biliyorum. Burada futbolun çok sıcak olduğu bir futbol camiası var. Biz profesyoneliz ve bizim amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu ortaya çıkarmak. Merih benim oyuncu arkadaşım. Gittikten sonra konuşamadık ama umarım sahada beraber oynarız" cevabını verdi.