EKSİKLER HAKKINDA

"Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve ayrıca Orkun'un da ufak bir sakatlığı var ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ama biz listemizde olan bütün futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa burayı hak ettikleri için buradalar."

DÜNYA KUPASI MACERASI

Dünya Kupası serüveninden bahseden Vincenzo Montella, "Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ama şimdiki zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda. Güven konusunda da bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Yarın da o maçlardan birini yaşayacağız." dedi.