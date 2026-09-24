Montella’dan Fransa maçı öncesi açıklama: "Çok önemli eksiklerimiz var"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa maçı öncesinde kadrodaki eksikleri açıkladı. Orkun’un yetişmek için çaba gösterdiğini belirten Montella, Dünya Kupası sonrası yaşadığı üzüntüye ve milli takımdaki geleceğine ilişkin de konuştu.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
EKSİKLER HAKKINDA
"Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve ayrıca Orkun'un da ufak bir sakatlığı var ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ama biz listemizde olan bütün futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa burayı hak ettikleri için buradalar."
DÜNYA KUPASI MACERASI
Dünya Kupası serüveninden bahseden Vincenzo Montella, "Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ama şimdiki zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda. Güven konusunda da bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Yarın da o maçlardan birini yaşayacağız." dedi.
"DİREKT SORABİLİRDİNİZ"
"Önümüzde 4 zorlu maç var. Allah korusun olumsuz sonuçlar halinde, baskılara göğüs germek anlamında neler söylersiniz?" sorusuna Vincenzo Montella, "Daha direkt sorabilirdiniz. Alınmazdım." şeklinde cevap verdi.
Vincenzo Montella: "Ben A Milli Futbol Takımı'na çok çok bağlıyım. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için."
"İŞİM BİTMEDİ"
Milli takımdaki görevi hakkında konuşan İtalyan, "Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken çok şey ve katetmemiz gereken bir yol olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Vincenzo Montella: "Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum." şeklinde sözlerini noktaladı.